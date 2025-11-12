Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo

La situación económica del Barça es crítica y sólo la Masia ha evitado el colapso. Son las principales conclusiones de un estudio impulsado por Xavier Vilajoana y elaborado por el economista Jordi Mercader que se ha presentado este miércoles en Barcelona.

Vilajoana, exdirectivo con Bartomeu y precandidato a la presidencia del club en 2021, presentó en la sede de Foment el informe 'Radiografía económica del FC Barcelona (2005-2025)', muy duro con la actual situación económica del club y que se centra en la gestión del presidente Joan Laporta. El estudio afirma que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo, con una deuda total que asciende a 4.120 millones y que ha subido un 293% desde 2021. Estos números incluyen los correspondientes a la reforma del Espai Barça (que el informe cifra en 2.820 millones), aunque la directiva siempre ha separado esa deuda de la del club. "Incluso sin contabilizar las obras del Espai Barça, la deuda operativa y financiera asciende a 1.300 millones, una cantidad superior a la que Laporta heredó", detalla el estudio.

El análisis elaborado por Mercader, economista y abogado y profesor de Estrategia, Marketing y Finanzas en la Universidad Pompeu Fabra, analiza también las célebres 'palancas' utilizadas por la directiva para aumentar los ingresos en los últimos años. El informe apunta que 929 millones de euros en ventas de activos —derechos televisivos, Barça Studios y asientos VIP— se han destinado a financiar operaciones ordinarias, mientras que los ingresos apenas han crecido un 0,4 %. Sin estas operaciones, "las pérdidas acumuladas superarían ya los 1.000 millones, una cifra equivalente al valor total de la actual plantilla del primer equipo", ha lamentado Vilajoana. El informe se refiere a estas operaciones para conseguir ingresos extraordinarios de manera gráfica: "Vender la casa del abuelo para pagar la luz".

La Masia, tabla de salvación

Una de las principales tesis del informe es que los jugadores procedentes de La Masia han evitado el colapso económico del club. El informe apunta que la academia formativa del Barça ha permitido ahorrar "cientos de millones en fichajes" y ha generado más de 650 millones en valor de mercado. Además, y según los cálculos presentados, desde 2006 la venta de canteranos ha aportado "más de 250 millones de euros en ingresos directos".

Por esta razón Vilajoana, que fue el directivo responsable de La Masia hasta el final del controvertido mandato de Bartomeu, ha lamentado que la inversión en el fútbol formativo haya caído de 40 a 25 millones durante el mandato. "Si de este desastre económico tenemos que aprender alguna cosa es que La Masia es el mejor activo que tiene el Barça; recortar recursos es un error imperdonable", ha manifestado, para hacer un balance contundente: "En un contexto de endeudamiento histórico y gestión de riesgo ha sido La Masia y no la gestión financiera la que ha evitado el colapso deportivo y económico del Barcelona”.

Vilajoana ha aprovechado el acto para acusar a Laporta de llevar a cabo "prácticas de maquillaje contable" para dar una imagen distorsionada del estado de la economía del club: "Los datos económicos revelan una situación mucho más delicada de la que el presidente ha querido admitir públicamente". En este sentido, el también presidente de las asociaciones de promotores y constructores de Catalunya y de España afirma que el estudio ha detectado que "más de 380 millones de euros se habrían incorporado a las cuentas sin base real, alterando la percepción sobre la deuda y los resultados". "Estas operaciones no reducen la deuda efectiva, simplemente la ocultan; pretender que los números cuadran no es salvar al club, es engañar”, ha afirmado, tras recordar que el club ha cambiado tres veces en cuatro años de auditor.

El adiós de Messi

En una semana marcada por la rocambolesca visita nocturna de Leo Messi a un Camp Nou aún en obras, Vilajoana ha cuestionado las razones que llevaron al club a no renovar al astro argentino en el verano de 2021.

“El informe deja claro que la decisión de echar a Leo Messi no fue fruto de una cuestión económica; los números corroboran que no fue una decisión económica, sino una excusa", ha asegurado Vilajoana, que ha conminado a Laporta a decir "la verdad" sobre la cuestión.