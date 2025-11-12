«Nos levantaremos, queda mucha liga y tenemos que creer»

¿Cómo está el equipo anímicamente después del último partido?

Bueno, pues la verdad es que el día después fue un poco jodido, pero sabíamos que esto es fútbol. El miércoles ya tuvimos que entrenar y pensar en esta semana, que tenemos un rival muy duro, como todos, y nada, es lo que hay.

Desde su experiencia y liderazgo en la defensa, ¿cómo se gestiona una semana difícil dentro del vestuario?

Este año sabemos que la liga es más complicada que la del año pasado. Sabemos que tenemos que estar mucho más unidos y mantener una línea. Creo que llevamos unos partidos compitiendo bien. La semana pasada fue un partido en el que no estuvimos acertados, no nos salía nada bien. Fue jodido, pero hay que levantar la cabeza porque queda todavía mucho y ya está.

¿Ese es el mensaje que se ha transmitido para levantar el ánimo?

Sí, hay que mantener el ánimo. Como he dicho, hay que estar unidos y, sobre todo, tener presente que queda mucho. Lo bueno del fútbol es que la semana siguiente siempre tenemos otra oportunidad para dar un golpe sobre la mesa.

¿Qué aspectos del juego considera prioritarios para mejorar de cara a los próximos partidos?

Creo que el juego lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que, como yo digo, en esta liga no puede uno permitirse errores. Hay que seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Sinceramente, creo que estábamos compitiendo muy bien. El otro día, entre una cosa y otra, a lo mejor no estuvimos acertados, pero el equipo está compitiendo bien. Hay que estar tranquilos porque queda mucha liga todavía.

Como central, ¿qué lectura hace del momento defensivo y qué se puede ajustar?

No sé si como central o simplemente como futbolista, pero en esta liga tenemos que competir todos, los que juegan y los que están fuera. No sé cómo explicarlo, pero hay que competir todos. En esta liga no puede uno relajarse, hay que estar compitiendo los 90 minutos sin bajar la guardia ni un solo instante.

¿Está costando un poco más adaptarse a la categoría de lo que pensaba?

Sí, es una categoría distinta, cualquier error te condena. Pero la verdad es que me estoy adaptando bien y, en lo personal, me encuentro muy a gusto.

Por su experiencia y por lo que ha visto, ¿cree que el Cacereño se salvará?

Nosotros tenemos plantilla para estar ahí, para pelear, y esperemos que sí, que nos salvemos. Yo tengo esa tranquilidad de que lo vamos a conseguir, aunque esto es muy largo. Es verdad que hemos tenido una racha un poco más negativa, pero esperemos que este sábado podamos sacar algo positivo. El fútbol es así: hay que tener tranquilidad. Solo pido a la gente que esté tranquila, que queda mucha liga, y ya sabíamos que era una competición en la que íbamos a tener que luchar.

Este sábado visitan Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid Castilla. ¿Qué supone jugar ante un filial de tanto nivel?

Sinceramente, Valdebebas ya motiva por sí solo. Jugar contra el Madrid Castilla, con jugadores que seguramente muchos acabarán en Primera, siempre es bonito. Son futbolistas muy buenos y hay que estar los 90 minutos concentrados e intensos. Es un equipo que está arriba, que va muy bien ahora, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ver si podemos sacar algo positivo, que esperemos que sí.

Adri Crespo pugna con un rival durante el partido ante el Pontevedra. / Agencia LOF

¿Y qué tipo de partido espera? ¿Más físico, más táctico, más abierto?

El Castilla es un equipo al que le gusta tener el balón, con jugadores muy rápidos. Nosotros veremos qué plantea Julio [Cobos], pero tenemos que tener las ideas muy claras y estar concentrados.

La afición del Cacereño suele ser muy fiel, incluso en los momentos difíciles, y usted ya lleva casi dos años aquí. ¿Qué mensaje le gustaría enviarles ahora?

Pues que tengan tranquilidad, que sigan apoyando al club como lo están haciendo. Aunque hayamos tenido malas rachas, siempre están ahí. Estoy seguro de que los resultados llegarán. Nosotros intentaremos dar lo máximo para sacar esto adelante.

¿Qué le gustaría a Adri Crespo que se dijera del Cacereño al final de temporada?

Ahora mismo lo que deseo es que logremos la permanencia cuanto antes. Estoy muy a gusto aquí, muy contento, y solo pido eso: salvarnos lo antes posible y ya está.

Usted llegó en enero de 2024. ¿Ha notado mucho la evolución del club desde entonces?

Sí, la verdad es que desde que llegué el club ha ido mejorando año a año. Hay que reconocer que tiene mucho mérito lo que se hace con el esfuerzo de una sola persona como Carlos [Ordóñez]. Se están viendo muchos cambios, tanto por el equipo como por la afición. El campo, cuando esté terminado, será de nivel de Segunda, y eso es muy positivo. En estos dos años y medio que llevo aquí he notado un cambio muy bueno.

Sobre todo en la grada, ¿no?

Sí, eso es una pasada. Cuando vine había dos mil y poco, y ahora hay el doble. Eso da una alegría enorme, no solo al equipo sino también a Cáceres. Por eso tenemos que darlo todo e intentar salvar la categoría cuanto antes.

Cuando le ven los aficionados por la calle, ¿qué le dicen? ¿Cómo es su relación con ellos?

Normal. Me preguntan cómo va todo. Cuando el equipo va bien, uno es muy bueno; y cuando las cosas no van tan bien, te dicen “a ver si ganamos”. Pero yo siempre les digo que hay que tener tranquilidad, que queda mucha liga y que las notas se ponen en mayo, no ahora.

La visita al Talavera, el domingo 30 a las 12.00 horas La visita del Cacereño al Talavera de la Reina, programada por la Real Federación Española de Fútbol en un principio para el sábado 29 de noviembre a las 21.00 horas, se jugará el domingo 30 a las 12.00 en el Municipal El Prado. El motivo del cambio, según ha informado el club castellanomanchego, son los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, competición en la que sigue adelante el conjunto talaverano, que recibirá la semana siguiente (2, 3 o 4 de diciembre) al Málaga. Antes de ese encuentro, el Cacereño tiene dos compromisos. El más inmediato, la visita este sábado al Real Madrid Castilla (14.00), una cita en la que el conjunto verde contará con el apoyo de un buen puñado de los suyos. La Peña los de arriba del tó. Luis Fernández ha organizado un viaje en autobús cuyo coste es de 20 euros (sin entrada). Los interesados pueden apuntarse llamando al 607416098 (Manolo). El siguiente fin de semana, el domingo 23, el CPC volverá al Príncipe Felipe para recibir al Osasuna B (18.30 horas). Para el partido de este sábado, Julio Cobos no podrá contar con el defensa Iván Martínez, expulsado en el encuentro ante el Avilés. Además, seguirán siendo baja Javi Ajenjo y Rubén Sanchidrián, dos futbolistas que ya se han perdido varias jornadas.

Trabajos en el Príncipe Felipe para construir la nueva grada. / CP Cacereño