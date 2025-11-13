Cabeza del Buey se convierte en termómetro blanquinegro

El Badajoz afronta una de las salidas más complicadas de la temporada actualmente en un momento extraño a nivel colectivo. Los hombres de Juan Marrero se desplazan este domingo hasta Cabeza del Buey para medirse al conjunto homónimo a las 12.30.

Los dos últimos empates cosechados por el cuadro blanquinegro parecen haber diluido el pequeño repunte de forma que el equipo obtuvo tras vencer en Montijo y en Pueblonuevo. Ambos resultados y la imagen mostrada fueron un alivio para el club tras un arranque liguero muy deficiente.

El partido en Jerez fue de los mejores de la campaña, pero la falta de pegada provocó que los blanquinegros se marcharan de tierras templarias con un solo punto. Si se ganaba al Llerenense en casa en la siguiente jornada, todo parecería más leve, pero no fue el caso.

El Badajoz completó una gran primera parte en su regreso al Nuevo Vivero ante los de Llerena, pero una vez más la falta de efectividad de cara a puerta pasó factura. Tras iniciar la segunda mitad con empate a cero en el luminoso, Borja Domingo convertía de penalti el primer gol del encuentro y parecía encauzar el partido. Nada más lejos de la realidad. En una acción aislada en la que el Llerenense se aprovechó de un fallo de intensidad del plantel pacense, los hombres de José María Cidoncha consiguieron empatar el partido. Desde ese momento, todo lo bueno mostrado por el Badajoz se diluyó, dando paso a la precipitación y a los nervios.

Finalmente, el Badajoz no pudo pasar del empate, sumó un insuficiente punto y volvió a retroceder varias casillas en su lucha por recortar distancias con los puestos altos de la clasificación.

La escuadra blanquinegra buscará en la próxima jornada sumar una victoria de mérito, pero lo que tendrán delante no invita al optimismo. El Cabeza del Buey, octavo clasificado y uno de los equipos revelación, no sabe lo que es perder en su campo.

El conjunto caputbovense, recién llegado a la categoría, solo ha perdido un encuentro (en casa del Gévora durante la segunda jornada) y ha sacado puntos ante Azuaga, Don Benito, Montijo o Moralo.

En su último compromiso, los de La Serena no pudieron pasar del empate a cero en su visita a Pueblonuevo, pero previamente habían encadenado una racha de tres victorias seguidas (Montijo, Moralo y Diocesano), acontecimiento que el Badajoz aún no ha podido conseguir en lo que va de temporada.