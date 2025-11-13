Jornada intensa para los conjuntos extremeños de Primera Nacional

La sexta jornada de Primera Nacional masculina y la quinta de la Liga Ribésalat femenina de baloncesto presentan un fin de semana cargado de alicientes para los conjuntos extremeños, con duelos por el liderato, derbis regionales y la búsqueda de las primeras victorias del curso.

En categoría masculina, Finca Sagrado Cáceres abre la jornada recibiendo a Maven Premium Guadalupe con el objetivo de afianzarse en los puestos nobles de la clasificación (sábado, 17.30 horas, pabellón Juan Serrano Macayo, Cáceres). Por su parte, el invicto BB Baloncesto Badajoz visita a Graginsa U.B.A. Almendralejo en busca de mantener su pleno de triunfos (sábado, 18.00 horas, pabellón Extremadura, Almendralejo).

CBA Spain intentará estrenar su casillero de victorias ante Politécnica UEX SM Basket (sábado, 20.00 horas, pabellón Colegio Maristas, Badajoz), mientras que el derbi cacereño enfrentará a Escayolas Paco ADC Baloncesto y San Antonio Cáceres Basket, dos equipos necesitados de puntos para escalar posiciones (domingo, 10.00 horas, pabellón Juan Serrano Macayo, Cáceres).

Cierra la jornada extremeña el duelo entre Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y Verde y Sostenible Mérida Masculino, donde una victoria pacense podría situarlos como líderes en solitario (domingo, 10.30 horas, pabellón Campus Universitario, Badajoz). Descansa Electromercantil CB Plasencia.

Las mujeres

En la Liga Ribésalat femenina, MF Renovables Al-Qázeres viaja a Ciudad Real para medirse a Gestoría Mercantil–Club Deportivo Grupo76 Alkasar en un choque directo por el primer puesto (sábado, 20.00 horas, pabellón Antonio Díaz Miguel, Ciudad Real). El derbi extremeño lo protagonizan Baloncesto Badajoz y Toyota Novomotor San Antonio, con ambos conjuntos aspirando a dar un salto importante en la tabla (domingo, 12.00 horas, pabellón Polideportivo Las Palmeras, Badajoz).