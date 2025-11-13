El Mérida mantiene la cesión de los campos federativos

El Mérida y Federación Extremeña de Fútbol han renovado el acuerdo de concesión de los Campos de la Federación Miguel Patón hasta el año 2040. Esta cesión por quince años más supone «un acuerdo histórico para nuestra entidad que nos permitirá continuar creciendo, profesionalizando y mejorando las instalaciones, como se viene realizando en las últimas temporadas», indican desde el club emeritense. También quiso mostrar su agradecimiento al ente federativo por «su compromiso con nuestro club y las facilidades mostradas para llevar a cabo este acuerdo histórico, en especial a su presidente, Sergio Merchán, y a su tesorero, Mario Cáceres».

Cabe recordar que el Mérida ha llevado a cabo una fuerte inversión en los últimos meses para convertir el campo de césped natural, que estaba prácticamente abandonado, en un terreno de juego, perfectamente habilitado donde entrenar el primer equipo con todas las garantías. Con esta prórroga tan alargada en el tiempo, el club pretende continuar «creciendo y desarrollando todas las áreas e instalaciones, mejorando en el día a día y trabajando de manera incansable para un futuro prometedor».

En principio, la siguiente instalación desarrollada por la entidad será el comedor para los jugadores, ubicado en el estadio Romano José Fouto.

Mejoras en el Miguel Patón. / AD Mérida

Pendientes de Víctor Corral

En lo deportivo, tras el amistoso ante el Brentford B, que terminó con empate a uno y se vio el primer gol de Rodrigo Pereira con la elástica romana en el Romano, el equipo se centra en el choque del sábado (16.15 horas) en Pasarón ante el Pontevedra. Para esa cita, Fran Beltrán no podrá contar con Javi Lancho, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, y habrá que esperar a la evolución de la pubalgia de Víctor Corral, que no jugó la semana pasada por acumulación de tarjetas, pero que tampoco hubiera estado disponible, según su entrenador, por las molestias físicas que sufre.