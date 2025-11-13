Nuevo libro de José Antonio Reina: El deporte extremeño atesora un sinfín de historias curiosas

¿Cuántas monedas de 20 céntimos usó el Cerro de Reyes para pagar un pésimo arbitraje?, ¿en qué equipos jugó el cura-delantero Valentín?, ¿por qué aporreó un policía a un pívot de 2,17 metros?, ¿dónde acabó el balón que llegó de México en 1961 para unos niños de pueblo? El periodista José Antonio Reina recopila en un libro cien historias del deporte extremeño.

La publicación, que reproduce la sección ‘Memorias en verde, blanco y negro’ del programa Minuto 30, de Canal Extremadura Radio, recoge llamativas protestas arbitrales.

El presidente del Cerro de Reyes, Antonio Olivera, ‘Cachola’, pagó con 2.395 monedas el gasto arbitral de un partido. Se presentó en 2007 en el Comité Extremeño de Árbitros con 30 kilos en monedas de 20 céntimos para abonar 479 euros. «Aquí os he traído esto para que lo contéis», les soltó a los sorprendidos federativos.

Cachola, en el centro de la imagen. / El Periódico Extremadura

En el caso del Moralo, los jugadores saltaron al terreno de juego en Almería pintados de negro (1998-99). La cosa fue a más la siguiente jornada, ya que el club intentó soltar en su campo 20 ovejas blancas y una negra.

El presidente del Extremadura Manuel Franganillo convirtió su insulto a un árbitro en el licor ‘Caramojón, el sabor del VAR’, ‘La bebida que te queda en fuera de juego’, que lanzó al mercado en 2019 con su empresa Destilerías Espronceda.

Curioso al máximo

Entre las historias «entrañables», según cuenta el autor a Efe, está la de Juana Mari García Pozo, la pionera del fútbol extremeño. Su caso fue portada del As Color en 1979, cuando Reina tenía 14 años, y después lo recuperó para su programa, pero ya no pudo entrevistar a la mujer porque había fallecido. La joven intentó sin éxito jugar en el equipo masculino del Aldeanueva de la Vera.

La fotografía de portada del libro, editado por Círculo Rojo, es para el balón de reglamento que llegó de México en 1961 para un grupo de niños de Malpartida de Cáceres.

Uno de ellos, José Marcos, ‘Risitas’, mandó una carta al diario Marca para conseguir un balón en condiciones y gracias a su publicación la historia se conoció en México, donde el periodista gallego Rogelio Rodríguez recaudó en su programa Tirando a gol el dinero suficiente para comprarlo.

El esférico llegó gratis en un avión de Iberia y el pueblo se echó a la calle para recibirlo al estilo de la película ‘Bienvenido Míster Marshall’: los niños con banderitas y las niñas con uniformes blancos. El balón acabó en una urna porque el alcalde no quería que se estropeara y les dio otro.

El cura, el pívot y más leyendas

Al cura Valeriano Domínguez los estudios en el seminario le impidieron compaginarlo con el fútbol. Empezó a los 26 años en el equipo del Corte de Peleas y con 29 le fichó La Estrella, de Tercera, para la temporada 1989-99. Pagó un dinero por él y acudió allí a jugar un partido.

El sacerdote, que también jugó en Tercera con el Valdelacalzada, cambió el horario del funeral del padre del presidente del Corte de Peleas para que no coincidiera con un partido. «Algunas chicas decían que iban al fútbol a verle las piernas al cura», según bromeaba.

Un caso insólito es el de Jiri Okac, uno de los héroes del ascenso del Cáceres a la ACB en 1992. En un partido en Badajoz le quitó la gorra a un policía nacional cuando los agentes pedían moderación en sus celebraciones a los jugadores cacereños. La gracia le costó dos porrazos al gigante checo, que cayó desplomado.

Jiri Okac, tras ser golpeado por un policía en Badajoz. / Santi García

Trujillo revivió en 2005 El penalti más largo del mundo días después del estreno del filme protagonizado por Fernando Tejero. La suspensión de un partido dos meses antes por una pelea con 1-1 en el marcador en el minuto 89 puso frente a frente al local Willy y a Luciano, el portero del Alagón. El ferretero batió al policía local, pero ambos fueron famosos por momentos.

Más nombres propios

Hay capítulos dedicados a nombres como el de Pepe Bordalás -seis días sólo al frente del Cacereño por una diferencial contractual-, Pau Gasol y su debut en la ACB en Cáceres o Pajares Paz, el árbitro que pitó un partido de Primera con un micro oculto de Canal Plus.

Y a leyendas del deporte extremeño como los atletas Álvaro Martín, los futbolistas del Atlético de Madrid Adelardo Rodríguez y Manuel Sánchez Delgado, el baloncestista José Manuel Calderón, la gimnasta Nuria Cabanillas o el primer medallista olímpico, Joaquín Vázquez, con el equipo de fútbol, en Amberes 1920.