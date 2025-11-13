Ola de sanciones al Castilla para medirse al Cacereño

El juez de Competición de la Federación Española de Fútbol no se apiadó del Real Madrid Castilla y eso favorece en teoría al Cacereño. Este jueves se confirmaron las sanciones a dos futbolistas del filial blanco y a su entrenador después del controvertido partido disputado el pasado domingo ante el Mérida. Dos titulares como Manuel Ángel y David Jiménez no podrán jugar este sábado ante los verdes y tampoco el entrenador Álvaro Arbeloa estará en el banquillo de Valdebebas.

La tangana final en el estadio Romano José Fouto ha costado al joven equipo madridista. Al centrocampista Manuel Ángel le han caído nada menos que tres encuentros de sanción y uno al defensa David Jiménez. Arbeloa, involucrado en la trifulca, en la que llegó a intervenir la policía, tendrá que sentarse en la grada los dos próximos encuentros. Su puesto lo ocupará su principal ayudante, Julián Carmona.

Candidatos

Entre las posibilidades más sólidas para sustituir a Manuel Ángel como mediocentro está Bruno Iglesias. Mientras tanto, más problemas habrá en el caso de David Jiménez, ya que estaba jugando como lateral derecho titular por la lesión de Jesús Fortea, que sigue de baja. La tercera opción en la plantilla para este puesto específico es Alejandro Maya, que todavía no ha debutado. También es posible que otro defensa se adapte a la banda.

El Cacereño sigue con atención lo que pueda suceder con el Real Madrid Castilla, pero bastante tiene con lo que tiene. A las bajas habituales como las de Rubén Sanchidrián y Ajenjo se une la de Iván Martínez, expulsado en el choque frente al Avilés por doble amonestación y cuya sanción por un encuentro es inevitable.

Julio Cobos tendrá que configurar una nueva defensa. Es prácticamente seguro el retorno deEmi al lateral derecho y la duda es qué central acompañará a un Adri Crespo que ha sido fijo. Los candidatos son Javi Barrio y Sanvi. En la izquierda, Joserra y Osama se están alternando.