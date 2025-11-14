El Arroyo acude a Leganés en un momento muy difícil en la clasificación

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado el partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al UC3M Voleibol Leganés, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón Europa. Tras sumar cinco derrotas consecutivas, la escuadra que dirige Pablo Alonso se ha puesto penúltimo, una incómoda situación de la que espera salir lo antes posible. Es, muy probablemente, su peor momento de los últimos años.

Esta negativa dinámica de resultados y juego en la que se ha instalado el equipo extremeño obliga a llevar a cabo una catarsis total en los mismos términos para sumar puntos y huir de los fatídicos puestos de descenso.

En cuanto al adversario, el conjunto Leganés lleva toda la primera vuelta alternándose entre los dos primeros puestos, lo que demuestra el alto nivel de juego y competitividad que ha logrado concretar en las últimas temporadas.

Aunque todo el bloque brilla por su fiabilidad y solidez, destaca la aportación de las receptoras Juliennis Regalado y Vanessa Elis, el poderío en el centro en la red de Violeta Gómez y la genial dirección de equipo de la colocadora Lúa Bovio.

El Arroyo sabe que lo tiene difícil, pero confía en sacar lo mejor de sí mismo para salir de una situación tan difícil.