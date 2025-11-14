ATP FINALS
Auger-Aliassime deja KO a Zverev y se cita con Alcaraz en 'semis'
El canadiense superó en dos sets al alemán y será el rival de Carlitos en las 'semis'
Se clasificó menos de 24 horas antes del inicio de la competición, mientras rezaba día tras día desde Turín en busca de seguir con su gran momento de forma en este tramo final de temporada. Y con el billete para competir en las ATP Finals, Felix Auger-Aliassime ha dejado patente que bajo techo es uno de los grandes tenistas del circuito.
El canadiense superó su derrota en el estreno ante Sinner y después de superar a Shelton en un duro partido, confirmó su presencia en semifinales al vencer a Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4)) en el partido decisivo del grupo Bjorn Borg.
Fue mejor Aliassime ante un Zverev que cometió demasiados errores en los momentos importantes, dejando escapar la rotura en el momento crucial del primer set. Sin concesiones con el suyo, el canadiense llegó más fresco de cabeza al tie break definitivo del segundo parcial, donde tras una intensa batalla se acabó llevando el billete para citarse con Carlos Alcaraz en semifinales.
Será a partir de las 20:30 horas de este sábado, en el que será su octavo duelo, con un igualado 4-3 favorable al tenista de El Palmar, que se ha llevado los cuatro últimos duelos. El más reciente, las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Conociendo si será Sinner o será De Miñaur el que espera en la final, Alcaraz y Auger-Aliassime se jugarán el segundo billete en el Inalpi Arena de Turín. El número uno quiere su primera final en la Copa de Maestros.
