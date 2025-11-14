Un Cacereño en urgencias busca un giro de rumbo en Valdebebas

El Cacereño encara este sábado un exigente partido con su visita al Real Madrid Castilla (14.00 horas, estadio Alfredo Di Stéfano). El conjunto de Julio Cobos llega a Valdebebas con la necesidad urgente de frenar una dinámica negativa que se ha acentuado en las últimas semanas: dos derrotas consecutivas, tres partidos sin ganar y, sobre todo, tres encuentros sin ver portería. Un bache que ha encendido las alarmas y que exige una reacción inmediata.

El 0-4 encajado ante el Real Avilés dejó tocado al equipo, no sólo por el resultado sino por la sensación de desconexión competitiva tras la expulsión que condicionó el partido. Durante la semana, la plantilla ha tratado de recomponerse, encontrar calma y recuperar la solidez que mostró en jornadas anteriores. «Los pequeños detalles son muy importantes», ha insistido Cobos en la previa, recordando que el equipo ofreció un buen primer tiempo pero pagó muy caro quedar con un jugador menos. El técnico pide concentración máxima y corregir errores que han castigado al equipo con excesiva dureza.

El entrenador verde también ha mantenido la idea de que no existe un futbolista «muy diferencial» cuya ausencia altere por completo el plan, y que los cambios en el once dependerán únicamente del estado de forma y de las características del rival. Para el duelo de este sábado, Cobos viaja con 19 jugadores: bajas confirmadas de Sanchidrian y Ajenjo por lesión, además de Iván Martínez, sancionado. El resto de la plantilla está disponible.

Elogios al rival

Enfrente espera un Real Madrid Castilla en una buena línea de resultados (aunque el domingo pasado perdió en Mérida), sólido en su estadio y con una plantilla repleta de talento joven, veloz y técnicamente dotado. El filial blanco es, probablemente, uno de los equipos con mayor movilidad ofensiva de la categoría, capaz de transformar cualquier recuperación en una acción de peligro. Sin embargo, no llega indemne al encuentro: no podrán jugar Manuel Ángel ni David Jiménez, y el técnico Álvaro Arbeloa deberá seguir el partido desde la grada al cumplir sanción.

En lo deportivo, Cobos anticipa un escenario marcado por la posesión madridista y la necesidad del Cacereño de realizar un esfuerzo colectivo sin balón. «Prevemos un partido en el que ellos van a tener mucho balón. Son jugadores rápidos, con muchísima movilidad. Cuando no tengamos el balón tendremos que trabajar mucho y hacer muchas ayudas», explicó el técnico. Al mismo tiempo, insiste en que su equipo debe ser valiente cuando recupere la pelota: «Hay que tratar de buscar la portería contraria».

El CPC, a recuperar el gol

El reto es doble: resistir el empuje del Castilla y reencontrarse con el gol. La falta de acierto ofensivo ha sido una losa en los últimos partidos, aunque Cobos llama a la calma. «Esto muchas veces va por rachas. Hay que confiar en el trabajo y seguir insistiendo», ha apuntado. El equipo ha generado ocasiones en sus últimos encuentros, pero la falta de puntería ha lastrado sus opciones. Una chispa en ataque podría cambiar por completo el ánimo del grupo.

El Cacereño, pese a las dificultades, viaja a Valdebebas con la convicción de que puede competir. Ya lo hizo ante equipos de alto nivel técnico como Lugo o Ponferradina, partidos en los que ofreció una buena versión pese a que los resultados no acompañaron. Ese es el espejo en el que el vestuario desea mirarse para este sábado: solidez defensiva, orden colectivo y aprovechar las oportunidades que surjan.

El escenario invita a la exigencia. El Castilla ha convertido el Di Stéfano en un fortín esta temporada y se mueve con naturalidad en su ritmo alto de circulación de balón. Pero para el Cacereño, la cita también representa una oportunidad par despegar.