Los cadetes del Stabia suman varios éxitos en la Copa de España

Buena jornada para los deportistas del Judo Club Stabia de Mérida de categoría cadete. En la Copa de España de Huelva fueron tres las medallas conseguidas por el equipo patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte. Fran Ardilla (-55) de hizo con el oro en una competición impecable, mientras que Nerea Fontán (-70) y Alicia Martín (-63) solo cedieron en un combate, conquistando respectivamente la plata y bronce de sus respectivas categorías.

Por su parte, Eduardo Ayala y Antonio Marín volvieron a ilusionar al colarse una vez más en la final del Campeonato del Mundo de Katas celebrado en París. Un pequeño error les privó de poder aspirar a las medallas en una cita tan exigente, siendo su presencia en ella ya un éxito.

Este fin de semana los internacionales absolutos Cristina Cabaña, Dani Nieto y Diego Fernández Campillo estarán en el Grand Prix de Zagreb buscando un buen resultado y Javi Pacheco y el aún cadete Fernando Romero competirán en la Supercopa de España Júnior de Madrid.