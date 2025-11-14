El Coria mide su nivel de atrevimiento en Alicante

El Coria afronta este sábado una de las pruebas más exigentes de la temporada con su desplazamiento a tierras alicantinas, donde se medirá a partir de las 16.00 horas al Intercity, uno de los conjuntos más potentes del Grupo quinto de Segunda Federación. El duelo, correspondiente a la jornada 11, se presenta como una auténtica reválida para el conjunto que dirige Rai Rosa, que viaja con el objetivo de mantenerse en puestos de playoff de ascenso y seguir alimentando la ilusión de un curso que, por el momento, está siendo sobresaliente, pero que como ya avisaba su presidente Aurelio Gutiérrez en unas palabras a este periódico, «hay que seguir sacando buenas notas para ver la calificación final en el mes de junio».

El encuentro llega además en una semana de máxima exigencia, ya que el Coria tendrá que disputar tres partidos en apenas ocho días. El miércoles recuperará el encuentro aplazado ante el Orihuela a las 17.00 horas en La Isla, y el domingo cerrará el exigente tramo con la visita delLas Palmas Atlético también a campo cauriense. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió dar cuatro días de descanso a la plantilla para recargar energía tanto física como mentalmente y recuperar a jugadores tocados para los próximos compromisos.

Para esta cita, Rai Rosa no podrá contar con Iván Ramos, aún lesionado, ni con Sergio Gómez, ausente por paternidad. Además, Hugo López es baja de última hora por molestias en la rodilla izquierda. El resto del plantel viajará con la convicción de poder competir ante uno de los rivales más potentes del grupo, un Intercity diseñado para luchar por el ascenso, con futbolistas de renombre como el guardameta Mackay (ex Deportivo de La Coruña), Nsue (ex Mallorca y más de 100 partidos en Primera División) o Gorka Santamaría, ex del Badajoz.

El conjunto cauriense llega a la cita tercero en la tabla con un partido menos que la mayoría de sus rivales y reforzado tras la épica remontada ante el Real Madrid C, la primera de la temporada. El equipo sabe que ganar fuera es su gran asignatura pendiente, pero también que está ante una oportunidad perfecta para consolidarse entre los mejores. En el Coria lo tienen claro: la ilusión está intacta y el sueño de seguir arriba sigue muy vivo.

El posible once del Coria resulta una incógnita porque el propio Rai ya ha advertido que tendránq ue tirar de rotaciones para aguantar una semana tan exigente de tres encuentros. También avisa que el Intercity es un equipo «para campeonar» por la fisionomía de su plantilla.