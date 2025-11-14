La Liga por delante de la Copa

El Extremadura afronta este domingo una nueva jornada de liga con una exigente visita al Salerm Puente Genil, en un duelo que medirá al líder frente a uno de los equipos más sólidos en su estadio. En la previa del encuentro, el entrenador azulgrana, Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’,quiso dejar claro en su primera respuesta que «la Copa del Rey ya quedó atrás» y que el equipo solo piensa en seguir sumando en el campeonato doméstico.

«Ya estamos en una semana limpia, como le llamamos aquí. Nos centramos en el Puente Genil, que no ha perdido ningún partido en casa, solo ha encajado tres goles y juega en césped artificial. Es un campo complicado, pero no hay excusas. Tenemos que adaptarnos al medio y salir desde el principio a por el partido», explicó el técnico.

Cisqui destacó el carácter competitivo del rival, recién ascendido pero con una afición entregada que lo hace aún más peligroso: «En casa se hacen muy fuertes. Me gustaría jugar siempre en el Francisco de la Hera con nuestra gente, pero fuera también hay que demostrar lo que somos».

El entrenador volvió a poner el acento en el compromiso colectivo como la gran clave del éxito azulgrana esta temporada: «El orgullo que tengo es ver cómo compiten todos, los que salen de inicio y los que entran después. Jueguen cinco minutos o treinta, lo dan todo. La piña, la solidaridad, la humildad y el trabajo son el verdadero éxito del Extremadura».

En cuanto al peso de ser líderes, Cisqui trató de restarle presión a su plantilla: «Intento quitarles ese peso mental. Sabemos que ahora todos los rivales nos ven como el líder, pero lo único que vale son los tres puntos en juego. Tenemos que seguir siendo atrevidos, mantener nuestro sello y nuestra filosofía. Si no perdemos eso, estaremos en el buen camino».

También añadió que «lo que más me satisface es que quieren implantar nuestra forma de jugar desde el primer minuto. La actitud y la entrega son inmejorables. Cuando uno lo da todo, no se le puede exigir más».

El Extremadura tiene prácticamente disponible a toda la plantilla a excepción de Fran Rosales, cuya recuperación se espera para inicios de diciembre; y de Álvaro Barrero, que ha vuelto a resentirse de su lesión y no termina de estar apto para los planes de Cisqui. El futbolista aragonés apenas ha contado con minutos este año por un rosario de lesiones y molestias que lo tienen en fuera de juego.

El Puente Genil llegará al partido tras una semana intensa y de haber jugado este miércoles en Lorca cayendo por 1-0.