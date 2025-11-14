El Mérida, a confirmarse en su visita al Pontevedra

El Mérida juega este sábado, a partir de las 16.15 horas, en el Municipal de Pasarón para enfrentarse al Pontevedra. Son dos equipos que tienen la misma puntuación, 16, y que están en un buen momento, pues los dos llegan de no perder en los últimos cuatro partidos, aunque los emeritenses con mejores números, pues han conseguido diez de los últimos doce puntos en liza por los seis de los pontevedreses.

En la previa al encuentro, lo que más preocupa a ambos entrenadores es cómo responderá el terreno de juego a las intensas lluvias previstas en las horas previas al choque en Pasarón. Ambos confían en que sus respectivos equipos sepan adaptarse a las condiciones que se encuentren para llevarse los tres puntos.

El Mérida tiene un plan

En el plano emeritense, Fran Beltrán reconocía que «tenemos un plan y tenemos que ser pragmáticos y saber a dónde vamos. Tendremos que ver cómo está el terreno de juego y cuáles son los mejores jugadores para competir, tanto ellos como nosotros hemos jugado en diversas circunstancias y todo el mundo sabe que el estado del terreno de juego va a ser importante y seguramente en el próximo mes y medio en este grupo».

En este contexto, el entrenador emeritense espera «un partido muy competitivo, muy de la categoría, seguramente equilibrado y con mucho centro del campo». con todo esto «hay que estar fuerte en el duelo y en la segunda jugada. Necesitamos un nivel de concentración e intensidad superior al del rival, en un campo y ante un rival muy difícil que está por encima nuestra. A partir de ahí, el juego y la eficacia en las áreas marcará el resultado, siempre y cuando tengamos esa capacidad de estar y de sentirnos cómodos en la dificultad».

Lancho y Corral, bajas romanas

Para el partido, Beltrán no podrá contar con Javi Lancho, que cumplirá su segundo y último partido de sanción, ni con Víctor Corral, que «estará fuera un mes, el tratamiento de la pubalgia le obliga». El resto está disponible, aunque Rui Gomes ha viajado «con una pequeña molestia en la rodilla».

El Mérida llega en el mejor momento de la temporada y, sin embargo, el técnico emeritense no dudaba al afirmar que «sin duda, a domicilio todavía es una asignatura pendiente». Por eso toma este encuentro como «una confirmación para nosotros. Todavía estamos en el proceso de hacernos mayores y esta es una buena prueba para demostrar que lo vamos siendo». Llega el conjunto romano de hacer el mejor encuentro de la temporada ganando al Real Madrid Castilla por un claro 3-0, pero «no vale hacer un partido muy bueno si no se le da continuidad, no vale para nada».

Un once con pocos cambios

Aunque el preparador ha aseverado que es «imposible que repita once», lo cierto es que se prevén pocos retoques tras la última victoria, si acaso, la vuelta de Pipe al lateral derecho, aunque Jacobo Martí viene de hacer un gran encuentro, y, por otro lado, la posibilidad de que vuelva Benny a la media punta por detrás de Álvaro García para que Carlos Doncel arranque desde la derecha en detrimento de Javi Areso. El resto parece inamovible.

Por su parte, Rubén Domínguez, técnico del Pontevedra, no podrá contar con el central Miki Bosch por acumulación de tarjetas, el resto «van convocados, aunque con un par de dudas». Además de la preocupación por «cómo va a aguantar el campo», Domínguez definía al Mérida como «un muy buen equipo, con cierto desequilibrio por fuera y tienen al máximo goleador del grupo». También destacaba que «se ha estabilizado a nivel defensivo con varias porterías a cero». Sin embargo, se mostraba convencido de que «con nuestras armas, y más en Pasarón, haremos un gran partido», pues espera que la afición vuelva a responder como está haciendo a pesar de que el horario no es el que más gusta en los seguidores locales.