Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle, a seguir en Lanzarote con su mejoría
Las placentinas pretenden reforzar su victoria de la pasada jornada ante el Claret en la pista de un rival que está justo por encima
El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se prepara para un nuevo desafío en la Liga Femenina 2 (LF2), enfrentándose este sábado al Magec Tías Lanzarote en la isla canaria (20.00 hora peninsular). Tras la victoria en casa contra el Claret, el equipo extremeño busca mantener el ritmo y sumar una nueva victoria que les permita mejorar su posición en la tabla.
Adrijana Knezevic, entrenadora del cnjunto placentino, destacó la importancia de la victoria, que llegó tras varios tropiezos consecutivos, «un partido muy igualado y disputado». Sin embargo, también advirtió de la dificultad de este compromiso: «sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero estamos trabajando muy duro esta semana para prepararnos lo mejor posible».
Este mensaje refleja la determinación del equipo de cara a un desplazamiento que se presenta como un verdadero test para sus aspiraciones esta temporada.
El Magec Tías, por su parte, llega al encuentro con la motivación de defender su fortín ante un rival que ha demostrado su capacidad para competir a alto nivel. El partido promete ser un duelo intenso, donde el factor cancha y el apoyo de la afición local podrían jugar un papel decisivo. Contra eso intentará rebelarse el equipo visitante. «Esperamos que nos apoyéis desde casa porque os necesitamos», pidió Knezevic a los seguidores del conjunto extremeño.
Las canarias llegan con un balance de tres triunfos y el mismo número de derrotas, mientras que el Miralvalle va 2-4. En caso de triunfo placentino, ambos quedarían igualados en la tabla.
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- Ola de sanciones al Castilla para medirse al Cacereño