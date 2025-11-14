El Miralvalle, a seguir en Lanzarote con su mejoría

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se prepara para un nuevo desafío en la Liga Femenina 2 (LF2), enfrentándose este sábado al Magec Tías Lanzarote en la isla canaria (20.00 hora peninsular). Tras la victoria en casa contra el Claret, el equipo extremeño busca mantener el ritmo y sumar una nueva victoria que les permita mejorar su posición en la tabla.

Adrijana Knezevic, entrenadora del cnjunto placentino, destacó la importancia de la victoria, que llegó tras varios tropiezos consecutivos, «un partido muy igualado y disputado». Sin embargo, también advirtió de la dificultad de este compromiso: «sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero estamos trabajando muy duro esta semana para prepararnos lo mejor posible».

Este mensaje refleja la determinación del equipo de cara a un desplazamiento que se presenta como un verdadero test para sus aspiraciones esta temporada.

El Magec Tías, por su parte, llega al encuentro con la motivación de defender su fortín ante un rival que ha demostrado su capacidad para competir a alto nivel. El partido promete ser un duelo intenso, donde el factor cancha y el apoyo de la afición local podrían jugar un papel decisivo. Contra eso intentará rebelarse el equipo visitante. «Esperamos que nos apoyéis desde casa porque os necesitamos», pidió Knezevic a los seguidores del conjunto extremeño.

Las canarias llegan con un balance de tres triunfos y el mismo número de derrotas, mientras que el Miralvalle va 2-4. En caso de triunfo placentino, ambos quedarían igualados en la tabla.