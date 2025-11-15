El Arroyo mejora, pero suma su sexta derrota consecutiva

El Extremadura Arroyo ha progresado un tanto su nivel de juego este sábado en el Pabellón Europa del UC3M Leganés, pero finalmente ha sumado su sexta derrota consecutiva que le mantiene en la parte baja de la tabla clasificatoria del grupo A de la Superliga Femenina 2 al perder por 3-0 (25-19, 25-19 y 25-13), lo que propicia que se enciendan definitivamente todas las alertas.

Ante un equipo tan potente como el leganense, la escuadra arroyana mantuvo el tipo en los dos primeros juegos, aunque los terminara perdiendo, pero un 15-2 en el comienzo de la tercera manga dinamitó cualquier esperanza de reacción de un conjunto que no vivía un momento tan delicado en muchos años.

En el apartado anotador destacaron por parte visitante Juliennis Regalado con 15 puntos, bien secundada por Violeta Gómez (11) y Flor Elis (8), mientras en la formación extremeña fueron Sara Gabriellis (8), Juana Giardini (4), Carlos Afán (4) y Brenda Arango (4), las jugadoras más productivas. Aunque su aportación no fue suficiente para conseguir que el Arroyo sumara algo positivo en esta jornada de Superliga 2.

La próxima semana, el conjunto que entrena Pablo Alonso, recibirá en su feudo al líder de la competición, el Santa Cruz Cuesta Piedra.