El Cacereño Femenino encara un duelo clave en casa ante el Atlético B

El Cacereño Femenino afronta este domingo (12.30 horas, Campos Manuel Sánchez Delgado) un duelo determinante ante el Atlético de Madrid B, correspondiente a la décima jornada de la Primera Federación Femenina. El equipo de Ernesto Sánchez llega encadenando tres empates consecutivos: dos en casa, de sensaciones opuestas, muy positivas ante el Alavés y dolorosas frente al Tenerife B, y uno más la pasada semana en Villarreal, donde el cuadro verde volvió a mostrar solidez y compromiso.

Para el técnico, el encuentro adquiere un peso especial en el calendario. «Es un partido de una importancia bestial, uno de los puntos claves de la temporada. Retomamos nuestros partidos en casa y ya va siendo hora de mostrar nuestra mejor versión como locales», ha subrayado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de competir con personalidad ante un filial rojiblanco «muy bien trabajado», dirigido por Lidia Cerro, a quien el preparador cacereño elogió por su capacidad para «maximizar al máximo a sus jugadoras».

El Atlético B llega a Cáceres tras un inicio fulgurante, tres victorias consecutivas, seguido de una racha más irregular, con tres empates y tres derrotas. Pese a ello, Ernesto Sánchez advierte del potencial del conjunto madrileño. «Tiene jugadoras de muchísima calidad, muy rápidas, que piensan y ejecutan igual de rápido. Domina muy bien las transiciones y su portera genera incertidumbre por su nivel con los pies», ha explicado. Para frenarlas, el Cacereño Femenino deberá firmar un partido de concentración máxima y minimizar los espacios a la espalda de la defensa, donde el filial rojiblanco acostumbra a castigar.

Centrarse en el presente

En clave propia, el entrenador pide dejar atrás la irregularidad como locales. «Lo que ha pasado no afecta, lo importante es el presente. Estamos en un buen momento y tenemos que mostrar nuestra mejor versión. Si estamos cerca de nuestro alto nivel competitivo, estaremos más cerca de la victoria», ha afirmado. La semana de trabajo, marcada por la lluvia y el viento, puede anticipar un partido condicionado por la meteorología, aunque Sánchez se queda con la actitud del grupo: «El equipo está con muchas ganas. Esa energía se vio en Villarreal y ahora toca trasladarla a casa y luchar con toda nuestra fuerza por los tres puntos». Conseguirlos puede ser un punto de inflexión para empezar a alejarse del peligro.