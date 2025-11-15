El Cacereño sigue cotizando a la baja

2 - REAL MADRID CASTILLA: Mestre; Diego Aguado (Cristian David, min. 46), Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano; Mesonero (Yáñez, min. 70), Cestero, Thiago (Bruno Iglesias, min. 61); Leiva (Pol Fortuny, min. 70), Loren Zúñiga (Ginés, min. 61) y Palacios. 0 - CACEREÑO: Diego Nieves; Emi, Crespo, Sanvi, Osama (Joserra, min. 81), Diego Guti (Diego Gómez, min. 81), Deco, Berlanga, Raúl Sanchís (Valdera, min. 66), Carlos González (César Gómez, min. 77); e Iván Fernández (Rementería, min. 77). GOLES: 1-0: minuto 78, Ginés. 2-0: minuto 82, Palacios, de penalti. ÁRBITRO: Juncal Moreira, del colegio gallego. Amonestó a los locales Cristian David, Diego Aguado y Manu Serrano; y al visitante Diego Guti. INCIDENCIAS: Estadio Alfredo Di Stéfano. Unos 700 espectadores

El Cacereño no pudo obtener nada positivo en su desplazamiento al Alfredo Di Stéfano. Ya son tres las derrotas seguidas que acumulan los verdes, cuatro las jornadas sin ganar, cuatro encuentros en los que el equipo de Julio Cobos no ha visto puerta. Señales de alarma que tienen al decano extremeño en la zona baja de la clasificación. En Valdebebas, ante el Real Madrid Castilla (2-0), volvió a sufrir los mismos problemas que en encuentros anteriores, acusando la falta de pegada y cometiendo errores que lastran en una categoría donde, cometer un fallo, no se perdona, como se encarga de recordar el técnico en cada rueda de prensa.

Tras una primera parte sin goles, el filial del conjunto blanco apuntilló a los visitantes en la recta final del partido sumando su cuarto triunfo consecutivo en casa sin encajar goles (seis triunfos en las últimas siete jornadas, siendo la derrota en Mérida del pasado fin de semana el único borrón de los madridistas). Solo la buena actuación de Diego Nieves, que volvió a la portería en detrimento de Iván Martínez, evitó males mayores.

No fue el único cambio en el once de Julio Cobos. Al lateral derecho volvió Emi y Sanvi volvió a ser el compañero de Adri Crespo en el eje de la zaga. En el lateral izquierdo el técnico siguió apostando por Osama en detrimento de Joserra. Por delante de la defensa, todo igual con Diego Guti y Deco. Por delante de ellos, una línea de tres Berlanga, Carlos González y Raúl Sanchís y, como jugador más adelantado, Iván Fernández, siendo esta la mayor de las novedades de Cobos, que por primera vez esta temporada no alineó a ningún ‘9’ puro. Diego Gómez y César Gómez, ambos aún con su cuenta goleadora a cero, salieron en los minutos finales.

Un duelo marcado por la lluvia

Fue un partido marcado por el intenso diluvio que cayó sobre Madrid. Las condiciones meteorológicas convirtieron el césped de Valdebebas en un lodazal a pesar del buen drenaje, incapaz de tragar tanta agua. Todo eso forzó a un encuentro más físico y de estrategia que de fútbol combinativo. Podía ser este un punto que perjudicara al conjunto local y que beneficiara al Cacereño, pero el filial blanco supo adaptarse y hacer valer su superioridad en la segunda mitad.

El arranque del encuentro fue una lucha contra los elementos. La lluvia azotó sin descanso el césped, que rápidamente se encharcó, dificultando enormemente la circulación del balón y cualquier intento de juego raso.

Aun así, el Castilla de Álvaro Arbeloa (que vio el partido desde la grada por sanción) asumió el control del balón, aunque con pocas ideas claras en ataque. El peligro se reducía a jugadas aisladas y centros laterales, pues el Cacereño, bien plantado, esperaba su oportunidad a la contra, algo que el terreno impedía. Correr con tanta agua era una misión imposible y el conjunto verde no parecía capaz de poner en marcha un plan B. El marcador se mantuvo inamovible durante esos primeros 45 minutos, siendo el remate al poste de Mesonero de libre directo, justo antes del descanso, la ocasión más clara de la primera mitad para los blancos.

El segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios y la entrada de Cristian David en el descanso, el Castilla regresó con una marcha más. Todo lo contrario que el Cacereño, que parecía incapaz de reaccionar. Pese a las dificultades del campo, el dominio del conjunto madridista se hizo más evidente y las ocasiones más frecuentes. El filial rozó el gol en varias ocasiones, incluyendo un peligroso disparo de Palacios despejado por Diego Nieves, y un latigazo raso de Bruno desde la frontal que se estrelló en el poste en el 73, el segundo del partido. El acoso del Castilla era total. El gol era una cuestión de fe y perseverancia para los blancos y evitarlo, una lucha total de los verdes.

Tanta insistencia tuvo finalmente su recompensa ante la total desesperación del técnico del Cacereño, Julio Cobos. En el minuto 78, la conexión del banquillo dio sus frutos. Un centro medido de Serrano desde el costado izquierdo encontró la cabeza de Ginés en el segundo palo, que firmó el 1-0. El jugador blanco remató demasiado fácil, prácticamente desde dentro del área pequeña, en un despiste defensivo que acabó costando muy caro al conjunto extremeño.

Cobos metió más pólvora en el campo, pero con el Cacereño noqueado, el Castilla buscó la sentencia. Solo cuatro minutos después, en el 82, la velocidad de Yáñez (otro revulsivo) forzó un claro penalti tras ser derribado en el área. El capitán, Palacios, no falló desde los once metros, colocando el 2-0 definitivo que cerraba la contienda. Lo siguió intentando el Cacereño, pero con muy escasa fortuna para encajar la que es su tercera derrota seguida y un serio aviso para reaccionar cuanto antes.