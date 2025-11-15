El Cáceres, a por impulso en la pista del Logrobasket

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo a las 17.30 horas una cita importante en su visita al Logrobasket, en un duelo correspondiente a la séptima jornada del grupo Oeste de la Segunda FEB. El conjunto verdinegro llega a Logroño con la necesidad de dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas lejos del Multiusos, donde ha sumado su última victoria como visitante, pero también con el reto emocional de recuperar la inercia tras la dolorosa derrota encajada en el último segundo en la jornada anterior.

El balance de los cacereños (2–4) mejora ligeramente el del Logrobasket (1–5), un equipo que aún no ha logrado estrenar su casillero de triunfos como local en liga. Aun así, el técnico Jacinto Carbajal advierte de que la clasificación no refleja la competitividad del conjunto riojano, al que el Cáceres conoce bien: hace menos de un mes, ambos se enfrentaron en Copa España, un choque en el que los verdinegros reaccionaron tarde y acabaron cayendo en el polideportivo Lobete.

Alerta por el precedente

Carbajal reconoce que aquel encuentro «no fue un buen partido» de los suyos, aunque sirvió para medir fuerzas y sacar conclusiones claras de cara a este nuevo enfrentamiento. Logrobasket ha incorporado desde entonces a Knowles, exterior procedente de Ponferrada, que se suma a una línea perimetral ya peligrosa con Montero y Pliwiset. «Son tres jugadores con muchos puntos», alerta el entrenador, que insiste en la necesidad de imponer el ritmo y elevar el nivel físico desde el inicio para evitar una repetición del precedente copero.

El vestuario verdinegro, sin bajas y con la plantilla en plena disponibilidad, ha vivido una semana de trabajo intenso y de reconstrucción anímica. Tanto Carbajal como el jugador Matteo Strikker coinciden en que la derrota sobre la bocina dolió, pero no ha dejado secuelas. «Hemos trabajado todos juntos con confianza y estamos preparados», asegura el belga, convencido de que conocer al rival y haber estudiado en detalle sus virtudes permitirá afrontar el choque con mayor claridad táctica.

El equipo cacereño confía en mantener su tendencia positiva a domicilio, donde ha mostrado su mejor versión esta temporada. Para ello, deberá repetir la solidez exhibida en Navarra o Jaén, dos salidas que sirvieron para demostrar que el grupo es capaz de competir lejos de casa cuando impone su plan de juego.

Con ambos equipos necesitados de victorias, el encuentro en Logroño se presenta como una oportunidad para que el Cáceres recupere impulso clasificatorio y confirme que la reacción ya ha comenzado. Una victoria permitiría mirar hacia arriba; una derrota obligaría a seguir remando en una liga tan igualada como exigente. Este domingo, en Lobete, el equipo de Carbajal quiere dar un paso adelante.