El líder Jaraíz recibe a un Moralo que mira para arriba

En Jaraíz de la Vera se defiende el liderato. Un celebrado duelo de cercanía, porque es un alivio para el visitante hacer tan pocos kilómetros, se convierte en el partido más interesante de la undécima jornada del grupo extremeño de Tercera Federación. Este Jaraíz-Moralo (16.30) destaca en una cita del calendario del torneo en el que todos los enfrentamientos se juegan este domingo, y entre los que vuelve a predominar el horario matinal, con solo tres partidos fijados para la tarde. El acceso al quinteto que da plazas para el playoff está abierto para muchos equipos, por lo que la combinación de los resultados hará variar el orden clasificatorio de manera notable.

El aislado fútbol cacereño

Acostumbrados a viajes largos, los poco más de 30 kilómetros que separan Jaraíz de la Vera de Navalmoral de la Mata es un descanso en la sucesión de complicados desplazamientos que habitualmente hacen los dos clubs. Este duelo entre las capitales de las comarcas de La Vera y el Campo Arañuelo no deja de ser una muestra más del desequilibrio entre las dos provincias extremeñas en este grupo 14. Montehermoso y Cáceres (con el Diocesano) completan el cuarteto de representantes a que se ha visto reducida la presencia cacereña.

Así las cosas, segunda semana consecutiva en la que el equipo jaraiceño defiende la primera plaza en solitario que ahora ocupa. Una situación que ya protagonizó la temporada pasada y que muestra el progresivo crecimiento del equipo entrenado por Dani Baños. Por su parte, el Moralo llega con dos victorias consecutivas y situado por primera vez en el quinteto de cabeza.

Y a dos puntos del primero juega fuera de casa el segundo clasificado: Gévora-Don Benito (16.15). El equipo local está invicto en su campo y lleva cinco semanas sin perder. Por su parte, en plena crisis de resultados (dos derrotas consecutivas) el Villanovense recibe al colista Pueblonuevo (12.00). Partido muy importante, por obvios y distintos motivos, para los dos.

Igualdad en la zona media

Mientras tanto, a partir del cuarto puesto se encuentra un apretado grupo de equipos que llega hasta la undécima posición. Esta jornada abrirá distancias, pero todos tienen opciones de mejorar sus posiciones. El Azuaga-Santa Amalia (12.15) es un atractivo duelo en esa igualada zona de la tabla. Otros equipos aspiran a llegar a la parte noble, como el Badajoz en su enésimo intento de recuperación. De esta forma el Cabeza del Buey-Badajoz (12.30) es un partido llamativo. Ojo a los locales, que en su campo no han perdido y vienen respondiendo bien con ilustres visitas anteriores.

Situación parecida en ambos contendientes en el Puebla de la Calzada-Diocesano (12.30) porque los locales aguantan en el grupo cabecero y los visitantes necesitan recuperar terreno.

Históricos en apuros protagonizan el Jerez-Llerenense (12.30) con los dos situados en la parte baja confiados en el margen de mejora que poseen. En el Calamonte-Villafranca (12.00) lo más llamativo es el peligro de hundirse que amenaza a los locales como único equipo de esta liga que todavía no ha ganado. Y en el Montehermoso-Montijo (16.30), similar panorama para los de casa ante la visita de un rival que esta temporada parece decidido a pelear en la parte alta de la clasificación.

La ausencia este fin de semana de partidos de La Liga hace confiar a los distintos clubs de esta Tercera extremeña en que sus aficionados centrarán algo más su atención en ellos.