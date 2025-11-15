Mba lidera un triunfo de peso del Coria en Alicante

0 - INTERCITY: Mackay; Roi Torres, Andreu Hernández (Primi, min. 76), Diego Royo, Ferroni; Toni Arranz (Diallo, min. 66), Julio Gracia (Álex Gil, min. 76), Cristian Herrera (Alemán, min. 46); Pol Roigé, Sito (Pochito, min. 66); Emilio Nsue. 2 - CORIA: Loskos; Currás (Jacobo, min. 56), Gonzalo Llerena, Iñaki León, Álvaro Domínguez; Bautista (José Antonio, min. 82), Javi Tapia, Adri Pérez (Jaraíz, min. 56); Dawda (Mercadal, min. 69), Juanjo Chavalés (Benji Núñez, min. 56), Mba. GOLES: 0-1: minuto 43, Currás. 0-2: minuto 70, Benji Núñez. ÁRBITRO: Marcos Rodríguez Marín (comité andaluz). Amarilla a Ferroni, Andreu Hernández, Roi Torres, Pol Roigé y Álex Gil, del Intercity; y a Iñaki León, del Coria. INCIDENCIAS: Estadio Antonio Solana. Unos 175 espectadores.

El Coria firmó una victoria de enorme mérito ante el Intercity (0-2), imponiéndose con solvencia en un partido en el que mostró solidez defensiva, claridad en ataque y una madurez creciente en su juego. El equipo de Rai Rosa, que aún tiene un partido pendiente —el miércoles a las 17.00 horas en La Isla frente al Orihuela— afrontaba el primero de tres encuentros en ocho días y lo hizo con un rendimiento sobresaliente, desactivando a una de las plantillas más potentes de la categoría y castigando sus desajustes con dos zarpazos de Currás y Benji Núñez. Una vez más, el más determinante fue Domingo Mba, convertido ya en un referente ofensivo absoluto.

El encuentro comenzó con ritmo en el maltrecho césped del Antonio Solana, donde el ambiente era frío por el escaso arraigo del club alicantino. Adri Pérez avisó con un libre directo al lateral de la red, mientras que Cristian Herrera respondió con un disparo al palo que superó a Loskos. Sin embargo, la figura de Mba empezó pronto a inclinar el partido: su potencia y movilidad desbordaron a la defensa local, obligando a tres zagueros, Ferroni, Andreu Hernández y Roi Torres, a ver tarjeta.

Tras ese inicio eléctrico, el ritmo bajó. El Intercity buscó el control del balón y trató de progresar por la banda derecha mediante Roi Torres y Pol Roigé, poniendo en aprietos a Chavalés y Álvaro Domínguez. El Coria, por su parte, se mantuvo sólido y muy serio atrás, con Iñaki León secando completamente a Nsue. La ocasión más clara para los caurienses antes del descanso la tuvo Dawda, que, tras un gran pase de Bautista, picó en exceso ante Mackay.

El Coria abre la lata

Cuando el 0-0 parecía inevitable, Mba volvió a marcar diferencias con una potente acción por la izquierda. Su centro encontró a Currás, que remató en el área pequeña para firmar el 0-1, pese a la aparición simultánea de Dawda. El Intercity solo pudo inquietar antes del descanso con un centro de Roigé que no encontró rematador.

En la reanudación, Javi Moreno introdujo a Alexander Alemán para equilibrar el ataque local, y Nsue tuvo una buena ocasión con un cabezazo desviado por muy poco. Con la vista puesta en la exigente semana, Rai movió el banquillo pasada la hora de juego y dio entrada de golpe a Jacobo, Benji Núñez y Jaraíz, sustituyendo a Currás, Adri Pérez y Chavalés. El cambio revitalizó al equipo. Jaraíz rozó el gol con un disparo desde la frontal, mientras que Benji falló un mano a mano tras otra gran acción de Mba, que seguía monopolizando las mejores jugadas ofensivas.

Rai Rosa introdujo también a Mercadal, y apenas un minuto después llegó el 0-2: un saque en largo de Loskos prolongado de cabeza por Mba permitió a Benji emprender una carrera letal para batir a Mackay por su primer palo. Con el resultado encarrilado, el técnico dio entrada a José Antonio para reforzar la medular y gestionar los minutos finales.

El Intercity, desbordado tras el segundo tanto, apenas inquietó. El Coria controló el partido con oficio, evitando cualquier concesión y amenazando incluso con el 0-3 en el tiempo añadido, pero Mackay frustró el gol que habría coronado el magnífico encuentro de Mba.

El triunfo, tan sólido como merecido, refuerza el crecimiento del Coria y le permite encarar con confianza los dos próximos choques en La Isla, donde tratará de hacer valer su buen momento ante Orihuela y Las Palmas Atlético.