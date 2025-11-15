Baloncesto en silla de ruedas
El Mideba Extremadura cae ante Amivel Reyes Gutiérrez por 72-82
Segunda derrota seguida del conjunto pacense
El Mideba Extremadura perdió este fin de semana frente a Amivel Reyes Gutiérrez por 72-82 en un encuentro en el que el equipo visitante mantuvo el control del marcador durante la mayor parte del partido.
Por Mideba jugaron Pérez Rodríguez (34), Jairo Hernan Lázaro Moreno (16), Nelson José Solorzano Pérez (16), Ángel Hernández (6), Esteban Rincón (0), David Batista (0) y Juan Pablo Escobar (0). Y por el Amivel Reyes Gutiérrez Ezequiel Jaime Esparza (20), Kyle Marsh (16), José Salvador Sandoval González (16), Óscar Peter Knight (16), Carlos Manuel Martínez Nieves (10), Cristen Barba (4), Marcin Balcerowsky (0), Leo Pekka Johannes Tahti (0), Víctor Bueno (0) y Gabriela Michell (0).
El encuentro comenzó con un intercambio de canastas, aunque Amivel se distanció pronto y cerró el primer cuarto con un 13-22. El equipo visitante mantuvo su ventaja durante la primera parte.
Tras el descanso, Mideba redujo diferencias y llegó a colocarse a tres puntos (35-38), con buenos parciales en el segundo y tercer cuarto. El tercer periodo finalizó 48-52, manteniendo el partido abierto.
En el último cuarto, Amivel consiguió ampliar su ventaja y asegurar el resultado final de 72-82.
El marcador reflejó la superioridad del conjunto visitante en los momentos decisivos, mientras que Mideba, condicionado por bajas y una rotación más corta, no logró completar la remontada.
