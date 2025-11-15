Puente Genil, un campo donde nadie ha ganado

El Extremadura tiene este domingo, a partir de las 17.00 horas, una nueva oportunidad para demostrar que su temporada no es fruto de la casualidad. A esa hora se mide en tierras cordobesas al Puente Genil, un equipo recién ascendido a la categoría, como los azulgranas, pero que ha hecho de su estadio un fortín. Nadie ha ganado en el estadio municipal Manuel Polinario, donde el césped sintético es la característica más importante y que no trae buenos recuerdos a los azulgranas, que cayeron 1-0 ante el Antoniano en su único partido este año sobre hierba artificial.

Con esa premisa en la mente y con el deseo de dejar aparcada la euforia de la Copa del Rey, los de Cisqui quieren seguir recopilando puntos que lo mantengan arriba en la zona alta de la tabla. Pase lo que pase en esta jornada, el Extremadura será líder, pero ganar en Puente Genil significaría dar un zarpazo en el liderato y demostrar que el equipo va muy en serio en el campeonato doméstico.

Dieguito, jugador del Extremadura que está empezando a recuperar su mejor versión, advierte de la fortaleza de un rival que en su campo no es para fiarse: «Es un equipo que se hace fuerte en su campo, no ha perdido todavía y compite muy bien. Esperemos que esta semana llegue su primera derrota». El jugador de Solana no quiso poner excusas por el césped artificial del terreno cordobés: «Nos adaptamos a cualquier superficie. Lo importante es imponer nuestro ritmo y mantener nuestra identidad», afirmó.

El futbolista valoró, además, la competitividad interna del vestuario como una de las claves del éxito del equipo. «Aquí todos están enchufados. El que entra lo hace igual o mejor que el que sale, y eso es lo que nos mantiene arriba. No hay once fijos, hay una plantilla comprometida».

No hay pistas sobre el once inicial de Cisqui, aunque parece que Cristian seguirá bajo palos tras ganarse la titularidad y que los hombres de ataque repetirán. Queda saber si entra Marco Manchón en el once como variante en un campo que se puede adaptar bien a sus características.

El Puente Genil llega tras dos partidos esta semana y con las dudas de su última derrota en liga en Lorca.