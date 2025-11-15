Punto de carácter del Mérida

1 - PONTEVEDRA: Marqueta; Álex Gonzalez, Brais, Yelko (Selma, min. 70), Cuesta, Resende (Tiago, min. 70), Juanra (Alain, min. 50), Vido, Garay (Luisao, min. 80), Compa (Víctor Eimil, min. 70), Montoro. 1 - MÉRIDA: Adrián; Jacobo, Luis Pareja (Pipe, min. 90), Javi Domínguez, Vergés, Gaizka Martínez (Rui Gomes, min. 60), Martín Solar, Carlos Doncel (Areso, min. 90), Benny (Raúl Beneit, min. 46), Chiqui (Artola, min. 90), Álvaro García GOLES: 1-0: minuto 34, Compa. 1-1: minuto 68, Javi Domínguez. ÁRBITRO: David López (Colegio catalán). Tarjetas amarillas a los locales Yelko y Brais y a los visitantes Carlos Doncel, Vergés, Gaizka Martínez. Roja a Vergés en el 79. INCIDENCIAS: Partido de la duodécima jornada de Primera Federación disputado en el estadio Municipal de Pasarón

El Mérida llegó a Pasarón con la ambición de prolongar su excelente racha y afianzarse en la zona alta de la Primera Federación y se llevó un sufrido punto ante el Pontevedra (1-1) en un partido eterno donde el árbitro y el FVS volvieron a tener mucho protagonismo. También se erigió en actor principal el meta Adrián Csenterics, que detuvo un penalti en el minuto 84.

Desde el pitido inicial se percibió la intención del Mérida de marcar el ritmo, aunque el terreno de juego, mojado por una intensa lluvia, obligaba a los jugadores a extremar la concentración. Corría el minuto 8 cuando Carlos Doncel recibió un balón en la frontal del área. Con control orientado, armó una rosca ajustadísima que rozó el poste, levantando a los pocos aficionados desplazados y dejando claro que el Mérida no había viajado para encerrarse.

La réplica del Pontevedra no tardó: apenas tres minutos después, en el 11, una rápida transición puso en aprietos a la defensa emeritense. Adrián, seguro y concentrado, tuvo que intervenir con reflejos felinos para desviar un disparo que amenazaba con adelantar a los locales.

Con el paso de los minutos, el partido se equilibró. El Pontevedra movía el balón con paciencia, intentando imponer su posesión, pero el Mérida se mostró sólido y compacto, con las líneas bien ajustadas y controlando los espacios.

Los romanos mantuvieron un bloque organizado, atentos a cada movimiento del rival, mientras los locales no encontraban huecos para generar disparos claros. Pese a ello, los gallegos empezaron a crear peligro mediante centros laterales, buscando rematadores en el corazón del área.

Zarpazo del Pontevedra

El primer gol llegó en el minuto 34 tras un córner ejecutado con precisión por Yelko. El balón encontró a Alex Compa, que se adelantó a todos con un cabezazo milimétrico que no dejó opción a Adrián. El Pontevedra se adelantaba, pero lejos de amedrentarse, el Mérida mantuvo la calma y empezó a responder. El equipo visitante comenzó a generar aproximaciones con transiciones rápidas y disparos lejanos, buscando sorprender a una defensa local que no bajaba la guardia. La primera parte culminó con la ocasión más clara para los romanos: un centro de Carlos Doncel encontró rematador, pero Marqueta respondió con una intervención brillante.

La segunda mitad arrancó bajo una lluvia persistente que complicaba el control del balón y la precisión de los pases. Apenas se reanudó el juego, el Pontevedra avisó con una aproximación que obligó al Mérida a reorganizarse rápidamente. Los primeros minutos fueron de igualdad en el centro del campo, con ambos equipos midiendo fuerzas y sin arriesgar más de la cuenta.

En el 60, Martín Solar disparó a la media vuelta, pero Marqueta se estiró para desviar el balón con una intervención soberbia, manteniendo la ventaja local.

El esfuerzo visitante se vio finalmente recompensado en el 68. Chiqui centró con precisión al corazón del área y Javi Domínguez, con un remate impecable a bocajarro, empujó el balón a la red. La acción fue revisada por el FVS, pero el árbitro validó el gol (1-1).

Con 20 minutos aún por disputar (fueron más, pues hubo 15 de alargue), el encuentro quedó completamente abierto. Ambos equipos demostraron calidad, intensidad y ganas de decidir el resultado. En el 74, Álex González protagonizó un jugadón individual y se internó por la banda, buscando batir a Adrián con un disparo potente, pero el portero emeritense respondió con un paradón espectacular, reforzando la moral del equipo visitante.

Dos penaltis en contra

Cuatro minutos después, un contrataque rápido terminó con Selma derribado dentro del área por Vergés. El árbitro señaló penalti y mostró la roja directa al defensor visitante, dejando al Mérida con diez en un momento crítico. Adrián volvió a erigirse como héroe, deteniendo el lanzamiento de Selma y manteniendo el empate, desatando la euforia contenida en el banquillo visitante.

La tensión se prolongó durante más de seis minutos de revisión por una supuesta mano dentro del área. Finalmente, el árbitro pitó un segundo penalti. Selma se encargó del lanzamiento, pero el balón golpeó el larguero y se perdió la oportunidad de la remontada para el Pontevedra.

La doble ocasión fallida consolidó la heroica actuación de Csenterics y la resistencia de un Mérida que jamás cedió ante la presión más intensa y que demostró carácter, concentración y solidaridad hasta el último instante. En los minutos finales, con el Pontevedra volcándose en ataque, el Mérida defendió cada acción con uñas y dientes. Cada despeje, cada balón dividido y cada intervención de Adrián Csenterics fueron pequeñas victorias que permitieron a los visitantes mantener el empate. El pitido final llegó con el marcador congelado en el 1-1: un resultado que refleja no solo la resistencia del equipo emeritense, sino también su capacidad para competir y generar ocasiones incluso en inferioridad numérica, sumando así un valioso punto.