El Cacereño repite errores finales

La derrota del Cacereño este sábado en Valdebebas (2-0) ante el Real Madrid Castilla es un revés que profundiza en su crisis fuera de casa y agudiza la sequía goleadora de las últimas semanas. El partido, marcado por un fuerte aguacero desde el minuto uno, fue muy igualado en la primera mitad, pero se decidió en los instantes finales tras un arreón de los locales.

Durante los primeros 75 minutos, el conjunto verde compitió con orden y soltura. Tal y como señaló Julio Cobos tras el choque, «hemos competido muy bien… incluso la ocasión más clara la tuvimos nosotros». El Cacereño mostró rigor defensivo, fue solvente en la presión y tuvo llegadas especialmente al contragolpe, con Iván Fernández generando peligro. Sin embargo, la lluvia dificultaba la creación de acciones nítidas para ambos equipos.

El punto de inflexión llegó en el minuto 79, cuando Álvaro Ginés, en su debut con el Castilla, conectó de cabeza un centro desde la banda para perforar la portería de Diego Nieves. Apenas seis minutos después, César Palacios sentenció desde los once metros tras un penalti señalado por una dudosa acción sobre Yáñez. Según Cobos, «en una jugada que aparentemente no tenía mucho peligro, nos han metido el gol, y dos o tres minutos después vino el segundo y prácticamente se acabó el partido».

Un CPC faltó de frescura

El técnico verde reconoció que su equipo lo intentó hasta el final, pero que les faltó algo de frescura para igualar el encuentro: «Nos costaba ya mucho llegar a su portería… hemos tenido alguna ocasión más clara, pero nos ha faltado ese último pase», lamentó. Destacó también una acción de Iván Fernández que finalizó con una parada del portero del Castilla.

Pese al resultado, Cobos ve un patrón que ya se repite: «Es un poco la lectura de los partidos como el de Lugo o el de Ponferrada. Llegamos hasta el minuto setenta y tantos aguantando el ritmo, pero a partir de ahí nos cuesta generar. Cuando ellos van ganando dan un paso atrás y en ese tramo final nos hacen daño, cuando parece que teníamos controlado el partido». En las tres últimas derrotas a domicilio, su equipo ha encajado los tantos decisivos en el último cuarto de hora: en Lugo fue el minuto 74; en Ponferrada, en los minutos 73 y 90; y este sábado, en el 78 y el 85.

El Real Madrid Castilla - Cacereño, en imágenes / Agencia LOF

El técnico defiende el planteamiento, aunque admite sus limitaciones: «Uno hace un plan de partido pensando en sufrir lo menos posible. Si hubiéramos salido a jugarles de tú a tú, con mucho espacio a nuestras espaldas, habríamos sufrido muchísimo más». Para Cobos, la clave está en mantener una estructura sólida y aprovechar las transiciones, pero «nos ha faltado el último pase».

También abordó la exigencia de la categoría: «Esta categoría es mucho más exigente… hay más nivel, el ritmo es más alto, los extremos son más rápidos y más desequilibrantes». Aun así, el técnico se mostró optimista: «No nos vamos a rendir. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien. Hemos sido capaces de empatar partidos y estar cerca de ganar algunos, y hay que seguir insistiendo».

Esta nueva derrota deja al Cacereño en una situación compleja en la tabla, en el vagón de cola de una clasificación donde aún no hay grandes diferencias. Al CPC le cuesta cerrar partidos lejos de Cáceres, donde se le escapan puntos clave en fases decisivas, y en casa aún lucha por consolidarse.