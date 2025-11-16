Doloroso tropiezo del BCB en su visita al Atica Coria (62-60)

En el choque que cerraba la jornada en el subgrupo D-B de Tercera FEB, el Vítaly La Mar BCBadajoz sufría una cruel derrota en la pista del Atica CBCoria Sevilla (62-60), lo que le impide seguir en el grupo de cabeza junto a Baublock Gymnástica, San Antonio y Huelva Comercio. Precisamente el San Antonio se impuso el sábado al Aljaraque (83-71).

Mientras, en el derbi extremeño entre CBASpain y Lithium Iberia Sagrado Cáceres se produjo una rotunda victoria visitante (72-95), lo que le sirve para avanzar puestos en la tabla.

No lo logró el Hache Publicidad Moraleja, que ofreció una insuficiente resistencia al Huelva Comercio (54-59). Sí que obtuvo felicidad el Bosco MéridaPatrimonio de la Humanidad en la cancha del San Fernando (59-70), con lo que empata con el BCB en la cuarta y quinta posiciones.