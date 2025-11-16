Doloroso tropiezo del BCB en su visita al Atica Coria (62-60)
Cae el Moraleja y vencen Bosco Mérida, San Antonio y Sagrado, este en el derbi ante el CBA
En el choque que cerraba la jornada en el subgrupo D-B de Tercera FEB, el Vítaly La Mar BCBadajoz sufría una cruel derrota en la pista del Atica CBCoria Sevilla (62-60), lo que le impide seguir en el grupo de cabeza junto a Baublock Gymnástica, San Antonio y Huelva Comercio. Precisamente el San Antonio se impuso el sábado al Aljaraque (83-71).
Mientras, en el derbi extremeño entre CBASpain y Lithium Iberia Sagrado Cáceres se produjo una rotunda victoria visitante (72-95), lo que le sirve para avanzar puestos en la tabla.
No lo logró el Hache Publicidad Moraleja, que ofreció una insuficiente resistencia al Huelva Comercio (54-59). Sí que obtuvo felicidad el Bosco MéridaPatrimonio de la Humanidad en la cancha del San Fernando (59-70), con lo que empata con el BCB en la cuarta y quinta posiciones.
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula
- Cáceres retoma la obra en Puente de San Francisco tras cuatro semanas y aflora el puente del siglo XVI
- Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo