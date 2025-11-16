Frenazo en la progresión del Cacereño Femenino

0-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Noko (Sara Rubio, min. 46), Leivis, Bella, Midori, Victoria Arévalo, Yui Fukuta (Lezcano min. 56), Carmen Acedo, Ndaw (Nerea, min. 56), Yorladiz (Ida, 64) y Sara Carrillo (Aya, min. 77). 1–ATLÉTICO DE MADRID B: Alba de Isidro, Naara, María López, Alba Fernández, Gabi, Raquel Gómez, Miñambres (Claudia, min. 91), Cristina Redondo (Clara Huerta, min. 72), Noa, De las Sias (Leyre, min. 59) y Longobardi. GOL: 0-1: Noa, min. 50. ÁRBITRA: Sara Fernández (Comité asturiano) amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Yorladiz, Bella, Nerea y Lezcano, y a las visitantes Raquel Gómez, Cristina Redondo, Gabi y Miñambres. INCIDENCIAS: Partido de la décima jornada de la Primera Federación Femenina celebrado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 250 espectadores

El Cacereño Femenino perdió ante el Atlético de Madrid B en partido de la Primera Federación Femenina, merced a un solitario y desafortunado gol encajado al inicio de la segunda parte. No fue un buen partido de las cacereñas, pero ni mucho menos merecieron la derrota. Las jugadoras de Ernesto Sánchez dominaron territorialmente la mayor parte del partido y dispusieron de más ocasiones y más claras que su rival, pero la falta de acierto de cara a gol las condenó a un desenlace de esos que tantas veces ocurren cuando no se aprovechan las que tienes.

El partido arrancó con la disputa del centro del campo que los dos equipos se afanaban por dominar. Llegó pronto la primera ocasión en un balón que robó Yorladiz y que fue rebañando entre piernas contrarias para conseguir hacerse un hueco para el disparó que salió pegado al poste.

Con ambas defensas muy adelantadas, se jugaba en poco terreno, y se sucedían las imprecisiones en ambos bandos, aunque el filial mostraba la calidad que atesora un equipo con varias jugadoras que están en dinámica del primer equipo y que lo demostraban al sacar el balón jugado con desparpajo, superando con facilidad la primera línea de presión verde, pero no la segunda. La zaga local se mantenía firme y se adelantaba a cualquier intento de transitar de las rojiblancas que no consiguieron crear ocasiones en toda la primera parte.

Dominio local

El Cacereño ganaba el duelo del centro del campo y pasaba a dominar el juego, pero no conseguía traducirlo en oportunidades. Y cuando parecía que el equipo colchonero se estiraba, las locales lo aprovecharon para crear otra ocasión ya en el tramo final del primer tiempo. En un córner que botó al segundo palo Yui Fukuta, Bella, en el pico de área pequeña cabeceó hacia la zona donde estaba bien plantada la portera visitante que tiró de reflejos para repeler el remate tan cercano.

Tras el paso por vestuarios, sorprendió el cambio en las locales de Sara Rubio por Noko, porque la defensa había sido lo mejor del primer tiempo y porque la que había calentado con intensidad en el descanso había sido Nerea. Fueron unas molestias físicas las que obligaron al cambio de planes de Ernesto Sánchez.

Salió con nuevos bríos el Cacereño que pronto dispuso de una nueva ocasión en las botas de Yorladiz que, desde la línea de fondo, envió un centro-chut que se envenenó y acabó botando sobre el larguero.

En el mejor momento

Cada vez parecía más encerrado el Atleti y más cómodo el Cacereño cuando llegó el gol visitante. La portera rojiblanca Alba de Isidro lanzó en largo. El balón, impulsado por el viento superó a la zaga local. Delia no lo esperaba y tardó en reaccionar, cuando apareció más rápida que nadie la extremo colchonera Noa, que recogió el bote y superó por alto a la portera cacereña.

El palo fue importante en los ánimos de las locales que pasaron momentos de apuro en los que pudieron haber encajado algún gol más. Se sucedían las malas entregas y los errores en la salida del balón, y cuando lo intentaban en largo, las que se anticipaban y ganaban los duelos eran las colchoneras. Longobardi estuvo a punto de aprovechar uno de estos errores en la salida desde atrás, pero disparó por encima del larguero.

Mucho barullo

El Cacereño tardó en reaccionar y, cuando lo hizo, los ataques eran precipitados y demasiado embarullados. La amenaza del Atlético era constante en las transiciones, que aparecían ya con más asiduidad. Y también fue reiterado que las cacereñas no se adaptaran al cambio de viento y una y otra vez pasaban apuros con el saque de la portera contraria.

Pero, por empuje, consiguió volver a llegar el Cacereño a inquietar la portería madrileña. Un centro desde la banda de Nerea que peinó Ida, le llegó a Carmen Acedo, pero la portera visitante no le concedió espacio ni tiempo para que pudiera rematar con claridad. También por la banda llegaron los últimos intentos del Cacereño que acabó volcado con las centrales sumándose como improvisadas arietes. Bella e Ida no pudieron hacerse hueco para rematar en las últimos acercamientos en el tiempo añadido que fue demasiado escaso para el que se había perdido en la segunda parte.