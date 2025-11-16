Histórico triplete español en Brasil, con la extremeña Miriam Casillas bronce

Jornada realmente histórica para el triatlón y el deporte español con tres competidoras españolas, entre ellas la pacense Miriam Casillas, copando el podio de la Copa del Mundo celebrada en la jornada de este domingo en Florianópolis, en Brasil. La gallega Sara Guerrero, oro, la aragonesa Marta Pintanel, plata y la extremeña Miriam Casillas, bronce, han firmado un excepcional triplete.

En la carrera masculina, el valenciano David Cantero ha conseguido también la victoria, cerrando tres semanas de competiciones internacionales de la mejor manera posible, tras las medallas de plata y bronce logradas en las dos primeras copas del mundo de la gira sudamericana disputadas en Uruguay en San Pedro y Viña del Mar. En total, han sido 9 medallas en tres Copas del Mundo, con las victorias de Miriam, David y Sara, las platas de David, Sara, Sergio Baxter y Marta y los bronces de David, y Miriam.

Exhibición

La Copa del Mundo de Florianópolis pasa a ser una fecha histórica para nuestro deporte gracias a la exhibición protagonizada por nuestros deportistas con el triplete histórico de Sara; Marta y Miriam y la victoria de David Cantero.

La prueba Élite femenina fue la primera en disputarse y con protagonismo de las nuestras desde el segmento ciclista, cuando se integraban en el grupo de cabeza que contaba con las deportistas que iban a luchar por las medallas.

En cuanto llegaron a la segunda transición las tres se escaparon en cabeza, logrando una distancia insalvable para el resto de triatletas desde los primeros metros. La victoria final fue para Sara Guerrero, seguida de Marta Pintanel y Miriam Casillas, abrazándose las tres en meta y dejando una imagen para la posteridad.

Las tres españolas, tras su gran triunfo. / Federación Española de Triatlón.

Los chicos

Tras la carrera femenina llego el turno de la élite masculina, y también con protagonismo español gracias a la victoria de David Cantero que lograba el metal que se le resistía el bronce de Viña del Mar y la plata de San Pedro . Tres medallas en tres Copas del Mundo disputadas en Sudamérica en tres semanas seguidas. Y con el murciano Sergio Baxter logrando el bronce en la Copa del Mundo de San Pedro, y siendo el segundo mejor español también en Brasil finalizando en sexta posición. Por detrás de él. El madrileño Pelayo González finalizó 9º y con Izán Eda y David Castro abandonando por pinchazo en segmento ciclista.

La victoria de Davis se cimentó en la carrera a pie, donde protagonizó una estratosférica remontada, bajándose a casi un minuto de los tres escapados y logrando sobrepasarlos en los metros finales.