El Licenciados no puede con el Collado Villalba

El Club Polideportivo Licenciados Reunidos encajó este fin de semana su segunda derrota consecutiva y la primera como local en Primera División Nacional de voleibol al caer por 1-3 ante un Collado Villalba que confirmó en Cáceres por qué ocupa los puestos nobles de la clasificación (segundo). El conjunto madrileño sorprendió por la velocidad de su juego, la contundencia ofensiva y una notable regularidad que terminó por inclinar la balanza a su favor, pese a la resistencia y combatividad mostrada por las colegialas.

El encuentro comenzó, sin embargo, siguiendo el guión habitual de las cacereñas esta temporada: un primer set brillante, dominado por el Licenciados, que se impuso por un sólido 25-18. La grada, abarrotada, disfrutó de un voleibol de alto nivel, con puntos largos, defensas imposibles y un intercambio constante de golpes entre ambos equipos.

Pero, como ya ocurriera en las salidas a Burgos y Albacete, el conjunto local no logró mantener el ritmo ante un rival de mayor entidad. Collado Villalba activó su maquinaria ofensiva y neutralizó el empuje inicial de las cacereñas para llevarse los tres sets siguientes: 17-25, 20-25 y 18-25.

Satisfacción, pese a todo

A pesar del resultado, el técnico del CP Licenciados Reunidos, Juan Pedro Martín, se mostró satisfecho del rendimiento de sus jugadoras: «estoy muy orgulloso del esfuerzo y el trabajo del equipo. Durante muchas fases del encuentro hemos hecho el mejor juego de la temporada. Collado Villalba nos ha llevado al máximo de nuestras prestaciones y, aunque no ha sido suficiente, hemos ascendido a esta categoría para enfrentarnos a esto: dar nuestro 110% y que aun así no alcance porque ellas sean mejores. Esto debe servirnos de estímulo y de reto para querer acercarnos a quienes están por encima. Pero no debemos perder el foco: estamos mejorando como equipo y seguimos en buenos números respecto al objetivo de la permanencia».

Con esta derrota, el CP Licen se mantiene en mitad de tabla, con 11 puntos y un margen de 8 sobre el CDV Burgos, equipo que marca actualmente la zona de permanencia con 3 puntos. Un colchón importante, pero que no invita a la relajación en una categoría tan exigente como esta.