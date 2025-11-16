Voleibol. Primera División
El Licenciados no puede con el Collado Villalba
Las cacereñas plantean batalla, pero acaban cediendo ante un rival superior y acumulan así su primera derrota como locales del curso
El Club Polideportivo Licenciados Reunidos encajó este fin de semana su segunda derrota consecutiva y la primera como local en Primera División Nacional de voleibol al caer por 1-3 ante un Collado Villalba que confirmó en Cáceres por qué ocupa los puestos nobles de la clasificación (segundo). El conjunto madrileño sorprendió por la velocidad de su juego, la contundencia ofensiva y una notable regularidad que terminó por inclinar la balanza a su favor, pese a la resistencia y combatividad mostrada por las colegialas.
El encuentro comenzó, sin embargo, siguiendo el guión habitual de las cacereñas esta temporada: un primer set brillante, dominado por el Licenciados, que se impuso por un sólido 25-18. La grada, abarrotada, disfrutó de un voleibol de alto nivel, con puntos largos, defensas imposibles y un intercambio constante de golpes entre ambos equipos.
Pero, como ya ocurriera en las salidas a Burgos y Albacete, el conjunto local no logró mantener el ritmo ante un rival de mayor entidad. Collado Villalba activó su maquinaria ofensiva y neutralizó el empuje inicial de las cacereñas para llevarse los tres sets siguientes: 17-25, 20-25 y 18-25.
Satisfacción, pese a todo
A pesar del resultado, el técnico del CP Licenciados Reunidos, Juan Pedro Martín, se mostró satisfecho del rendimiento de sus jugadoras: «estoy muy orgulloso del esfuerzo y el trabajo del equipo. Durante muchas fases del encuentro hemos hecho el mejor juego de la temporada. Collado Villalba nos ha llevado al máximo de nuestras prestaciones y, aunque no ha sido suficiente, hemos ascendido a esta categoría para enfrentarnos a esto: dar nuestro 110% y que aun así no alcance porque ellas sean mejores. Esto debe servirnos de estímulo y de reto para querer acercarnos a quienes están por encima. Pero no debemos perder el foco: estamos mejorando como equipo y seguimos en buenos números respecto al objetivo de la permanencia».
Con esta derrota, el CP Licen se mantiene en mitad de tabla, con 11 puntos y un margen de 8 sobre el CDV Burgos, equipo que marca actualmente la zona de permanencia con 3 puntos. Un colchón importante, pero que no invita a la relajación en una categoría tan exigente como esta.
Primera masculina: derrota cacereña en Miguelturra
En Primera masculina, El Metrikamedia EECCVB no pudo traerse nada positivo a Cáceres de Miguelturra y cayó 3-1 ante un ADV que se mostró muy sólido en los momentos clave. Los extremeños se llevaron el tercer set (21-25), pero los locales dominaron los cierres de los otros tres parciales (25-22, 25-23 y 25-18). Pese a la derrota, el equipo cacereño sigue mostrando competitividad y está muy bien situado en la cuarta posición del grupo D.
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula
- Cáceres retoma la obra en Puente de San Francisco tras cuatro semanas y aflora el puente del siglo XVI
- Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo