Mazaira levanta al Cáceres

79 - LOGROBASKET LOGI7: Lawrence Obajo (14), Ángel Infante (14), Sall (9), Iker Montero (10), Knowles (4) -cinco inicial- Borja Arévalo (6), Sergi Serrato (2), Waly Niang (2), Bird-Jelinek (10), Plitzuweit (8). 88 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (11), Wildens Leveque (12), Alex Mazaira (36), Matteo Strikker (5), Albert Lafuente (19) -cinco inicial- Patrick Lima (0), DJ Foreman (5), Luis García (0), Juan Santos (0), Nico Marina (0). MARCADOR POR CUARTOS: 21-21, 37-42 (descanso), 58-61 y 79-88 (final). ÁRBITROS: Daniel Cotta Ávila y Unai Sánchez Núñez. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Séptima jornada de la Segunda FEB(grupo Oeste). Partido disputado en el pabellón Lobete.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió una importante victoria ante el Logrobasket (79-88). Los de Jacinto Carbajal, que fueron casi siempre por delante en el marcador, acusaron las pérdidas de balón y la falta de acierto en el tiro interior, lo que una y potra vez dio vida a Logrobasket Logi7, que mantuvo opciones hasta los últimos cuatro minutos de partido. Finalmente los extremeños impusieron su ley, o la de Alex Mazaira, que con 36 puntos (con 8 triples incluidos) fue una pesadilla para los locales. Ambas marcas son récord en la historia del club extremeño.

Logrobasket Logi7 trató desde el inicio de hacerse fuerte en la zona para frenar las internadas de un Cáceres muy activo que, ante sus problemas para penetrar en la zona rival, encontró en el tiro exterior la solución a sus problemas. Los extremeños tampoco daban facilidades atrás y con dos triples consecutivos conseguían colocar el 2-6 en el marcador.

Apretaba el equipo local, que aprovechaba las pérdidas de balón de su rival para mantenerse muy cerca en el luminoso (7-8, minuto 4). Leveque y Mazaira daban aire de nuevo al conjunto visitante (12-17). Pero en la recta final del cuarto, las pérdidas de balón y los fallos en el lanzamiento seguían pesando como una losa en el cuadro cacereño y Logrobasket Logi7 no desaprovechaba los ‘regalos’ del equipo visitante y ponía el 21-21 en el marcador cuando se alcanzaba el final del primer cuarto.

Lucha abierta

La igualdad en la cancha era absoluta. Los locales estaban más acertados en el tiro interior, pero Cáceres se mostraba mucho más enchufado desde el perímetro y compensaba con el rebote los cinco balones perdidos durante los primeros diez minutos.

El guión no cambió en el segundo cuarto. La igualdad era máxima y las idas y venidas llevaban a un carrusel de intercambios de canastas y alternancias en el electrónico que se prolongó hasta el minuto 4, cuando un triple de Palazuelos colocaba con 3 puntos de renta a los de Jacinto Carbajal (29-32). Parecía que Cáceres podía romper el partido, pero una vez más los visitantes daban vida a su rival y el técnico de Cáceres Patrimonio de la Humanidad pedía tiempo muerto en busca de un revulsivo (33-34, minuto 15). A la vuelta, sin embargo, los verdes volvían a perder el balón y Logrobasket Logi7 respondía con un triple que le colocaba de nuevo por delante (36-34).

No se precipitaban los visitantes, que se encomendaban de nuevo al acierto exterior de Mazaira y el buen hacer de Leveque y Albert Lafuente para volver a colocarse por delante y llegar al descanso con 37-42.

Despegue definitivo

Tras el descanso, parecía salir mucho más enchufado Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que aprovechaba tres tiros libres para abrir un poco más la brecha de la mano de Mazaira y se iban hasta los nueve puntos de ventaja. Sin embargo, una vez más, los extremeños no conseguían mantener la intensidad durante demasiados minutos consecutivos y una y otra vez daban vida a su rival (44-48, minuto 23).

Por suerte para los extremeños, tampoco el equipo local conseguía mantener el ritmo durante demasiado tiempo y una vez más Mazaira y Leveque acudían al rescate de los suyos que ponían el 47-54 mediado el cuarto. Pero seguían perdiendo balones y fallando demasiados lanzamientos en la pintura los de Jacinto Carbajal, que una y otra vez permitían al rival hacer la goma para mantenerse enganchado al partido, llegando al final del tercer cuarto con solo tres puntos de ventaja para los extremeños (58-61).

El equipo riojano salió a por todas en el último cuarto y consiguió anular por completo el ataque de un Cáceres que encajaba un parcial de 5-0 y veía cómo los locales se ponían por delante en el marcador en apenas un minuto (63-61). Esta vez era Lafuente el que conseguía romper la sequía de los suyos con un triple y con la ayuda de Palazuelos lanzaban a los extremeños hasta el 63-69.

Paraba el partido el técnico local, que conseguía que los suyos recuperasen la intensidad necesaria para recortar diferencias y poner el 71-72 en el luminoso a falta de poco más de cinco minutos para el final. Salvaban la situación los visitantes con dos triples consecutivos de Mazaira, que lideraba un nuevo estirón de los suyos, que a 3 minutos del final ganaban ya de 11 puntos (75-86). De ahí al final, ahora sí, conseguía aguantar Cáceres y controlar a su rival.