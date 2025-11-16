Miguel Ángel Ávila, nuevo entrenador del Badajoz

A rey muerto, rey puesto. Horas después de confirmarse la destitución de Juan Marrero como entrenador del Badajoz, la entidad pacense ya ha encontrado a su sustituto. Miguel Ángel Ávila, ex entrenador de Diocesano, Arroyo o Coria, asume el banquillo blanquinegro.

La segunda etapa de Juan Marrero como técnico del Badajoz concluyó tras el pitido final del choque en Cabeza del Buey. El valenciano llegaba al encuentro cuestionado tras el empate ante el Llerenense y todo lo que no fuera una victoria complicaría mucho su continuidad.

El mal partido efectuado por los suyos se tradujo en un contundente 3-1 en favor del conjunto caputbovense, que fue superior al Badajoz y se llevó los tres puntos con total merecimiento.

Poco más de una hora después del final del partido, el Badajoz anunciaba a través de sus canales oficiales que Marrero no continuaría como técnico del equipo. «Desde la entidad queremos reconocer y valorar el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad que Juan ha demostrado en cada etapa al frente del equipo. Su compromiso con el club y el trato hacia nuestra afición han sido ejemplares», rezaba el comunicado en el que se anunciaba su marcha.

Con la salida de Marrero confirmada, comenzó el baile de nombres, aunque desde el primer momento el de Miguel Ángel Ávila se colocó en primer lugar. En torno a las 21.00 de este domingo, el Badajoz oficializaba la llegada del preparador cacereño.

Ávila llega al Badajoz tras varios meses sin equipo. El pasado verano, fue el elegido del Llerenense para sustituir a Juan García, pero una serie de desavenencias con la directiva le hicieron dar un paso al lado y no llegó a estrenarse en partido oficial con los de la Campiña Sur.

Previamente, el técnico estuvo vinculado al Coria, club con el que logró ascender a Segunda Federación durante la temporada 2023/24. También ha dirigido a equipos como Arroyo o Diocesano.

«Muy ilusionado y feliz ante el reto que se presenta. Agradecido a la propiedad por la confianza. Vamos a trabajar muy duro para colocar al equipo, afición y ciudad donde se merecen. Os necesitamos a todos», expresó el técnico en su perfil de X tras confirmarse su llegada al banquillo del Badajoz.