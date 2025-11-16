El Miralvalle, sin pociones ante el Magec Tías Lanzarote

85 MAGEC TÍAS LANZAROTE - MIRALVALLE 65 Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia Genero: Yaiza García (20), Iranzu Drake (16), Sira Hisado (3), Carolina Mateo (12), Naroa Zabala (20) -cinco inicial- Birgit Snorradottir (5), Marga Marinho (9), Elena Lozano, Alba Rodríguez. Hierros Díaz Extremadura Miralvalle: Marta Pérez (14), Victoria Michel (6), María Romero (4), Pauline Laurenson (5), Sydney Brown (6) -cinco inicial-, Lucía Navas (22), Guadalupe López (2), Cristina Lázaro (6), Ana Fernández. Marcador por cuartos: 17-11, 41-26 (descanso), 60-38 y 85-65 (final). Árbitros: Christian Meira y Mikel Wiot. Eliminada Cristina Lázaro, del Miralvalle. Incidencias: Pabellón Municipal de Tías.

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle viajó a Lanzarote con el propósito de lograr su segunda victoria como visitante e igualar en el balance a su rival, un Magec Tías Contra la Violencia de Género, que solo le aventajaba en una victoria en la tabla. Pero fue mucho más lo que separó a ambos equipos sobre la pista del Municipal de Tías (85-65), donde durante los tres primeros cuartos las canarias fueron enormemente superiores a las de Adrijana Knezevic. Solo en el último cuarto, con todo ya decidido, pudieron fluir en ataque las placentinas, que anotaron 27 de sus 65 puntos en los diez últimos minutos.

Aun perdiéndolo por 17-11, el primer cuarto fue el menos malo de los tres primeros cuartos de las extremeñas. Poco acertadas en ataque pero no permitiendo que las locales se marcharan mucho más allá, parecía que a poco que las de Plasencia mejoraran los porcentajes de tiro se agarrarían al partido, pero pronto se vio que todo era al revés en el segundo cuarto. Las que estuviron más finas de cara a canasta fueron las de Jesús Yeray, mientras que Miralvalle se volviá a encallar en ataque para irse al descanso quince abajo (41-26).

Quedaban las esperanzas visitantes en una buena salida en el tercer cuarto, pero de nuevo los buenos propósitos poco tuvieron que ver con los hechos sobre la pista. Rebajaron las de Knezevic la alta anotación de las locales, pero volvieron a ver el aro muy pequeño y ahí se hundió definitivamente cualquier opción de luchar por el triunfo.

Con un elocuente 60-38 se inició un último cuarto que sirvió al menos para que Hierros Díaz Miralvalle mejorara sensaciones. Guiadas por Lucía Navas, que saliendo del banquillo aportó 22 puntos y fue la única que se salvó de la quema general, encontraron la fluidez anotadora que antes se les había resistido y se apuntaron el parcial como mal menor de una derrota que se concretó en el 85-65 final.