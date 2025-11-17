Ernesto Sánchez dice que el Atlético B ganó en intensidad al Cacereño Femenino

“Es una derrota dolorosa. Durante la mayor parte del partido no se ha hecho lo que se debería hacer en cosas que se han entrenado, el Atlético B se ha sentido más cómodo y en una acción puntual nos hacen el gol y ya se nos hace todo muy cuesta arriba”. Lo dijo Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño Femenino, tras el 0-1 en contra ante el Atlético de Madrid B del pasado domingo en Pinilla.

El preparador del equipo extremeño habló de actitud en la raíz del revés. “Han estado más intensas y fuertes que nosotras. Nos han ganado en duelos en primeras y segundas opciones, algo que es imperdonable para nuestro equipo y más en casa”, incidió el entrenador, evidentemente molesto tras el duelo. "Veníamos de hacer un buen encuentro en Villarreal, volvemos a patinar en casa y no hemos hecho lo que debemos. Pese a empezar muy bien, con una ocasión clara de Yorladiz que se va cerca de la portería, nos diluimos y entramos más en su juego que en el nuestro. Ellas han estado muy cómodas, corriendo a los espacios y siendo veloces arriba”, agregó.

El gol y las oportunidades

“Con el aire a favor, te meten el gol y te quedas con cara de tonto y te cuesta las opciones de tener un poco más de fortuna en esos rechaces para conseguir meterlo”, dijo Sánchez sobre el 0-1 en el inicio del segundo tiempo y tras asumir que su equipo había desaprovechado sus opciones de ataque y que ello tuvo consecuencias funestas. “En una competición tan igualada, cuando no estás del todo bien tienes que meter alguna para luego tener más tranquilidad y no tener el riesgo. El Atlético venía a hacer su partido, portería a cero, defender todas muy juntitas”.

El entrenador verde incidió en el tanto colchonero. “No puede ser que en un saque de nuestra portera se le pongan dos delante y no sepamos leerlo. Y ellas en cambio con el aire a favor saque (su portera) con el aire a favor y nos quitamos del medio. Estas son cosas imperdonables en futbolistas profesionales. Además, en un balón que debería haber sido claro para nosotras, tanto en línea defensiva como portera llega la delantera y nos la finaliza muy fácil. Esos errores se penalizan mucho y es fallo nuestro más que acierto del rival. Tenemos que hacer autocrítica”.

“No hemos sido capaces de leer dónde atacar los balones aéreos y dimos muchas opciones en malos despejes. No hemos estado bien. Nos hemos equivocado”, resumió Ernesto Sánchez. En cualquier caso, toca pasar página y pensar ya en el Oviedo el próximo fin de semana.