Manuel Fernández: “El problema del Cacereño es psicológico, pero se puede salir de ahí perfectamente”

“La situación actual es preocupante. Llevamos varios partidos que no ganamos y eso hace que el equipo se ponga nervioso. Estamos en el furgón de cola y es un problema psicológico, pero es una situación de la que se puede salir perfectamente”. Lo dice Manuel Fernández, voz autorizada de la afición del Cacereño por su condición de presidente de la peña ‘Luis Fernández Los de Arriba del Tó’. Pese a los últimos varapalos, Fernández cree que hay solución.

“En este grupo se ha visto desde el primer momento que va a haber muchísima igualdad. Uno de los últimos le puede ganar al primero, como pasó con el Athletic B al Tenerife, y cualquiera gana a cualquiera”, sugiere el peñista. Para él, ha explicado en este periódico, “el problema es psicológico. Te metes en la cola y se pueden poner nerviosos los jugadores y el cuerpo técnico, pero creo que queda mucha liga y Julio Cobos siempre sabe sacar buen rendimiento a los jugadores que tiene, sobre todo en la segunda vuelta”.

Tres centrales

“Aparte de lo nerviosos que estamos se han perdido muchos puntos en errores defensivos y sobre todo falta gol. Los delanteros centro, a fecha de hoy, no han mojado aún”, recordó Fernández, quien puso el acento en la línea defensiva. “La portería hay que cerrarla. Yo jugaría con tres centrales fuera de casa, igual que hicimos el día del Tenerife en casa, con dos carrileros largos y así no tener esa sangría de goles en contra que estamos recibiendo”.

Del mismo modo, apuntó que “también solemos encajar a partir del minuto 60-70, y no creo que sea un problema de preparación física. Creo que es un problema mental para cuando se va acercando el final del partido. En Bilbao, donde estuve, hicimos un partidazo genial en todos los sentidos. Estuvo lloviendo todo el partido, y no era un equipo malo, después le han ganado al Tenerife fuera”, ejemplificó.

Fichajes

“Soy partidario de intentar fichar y si hay suerte, como el año pasado, acertando. Hay que intentar un delantero, que es cierto que es lo que más caro vale”, dijo sobre el mercado de invierno. De cualquier forma, recordó en su mensaje positivo, “cuando ganas dos partidos seguidos te pones en la zona media alta”, por lo que la situación no es terminal.

Por último, Manuel Fernández lanza un mensaje diáfano. “Hay que intentar disfrutar mucho de esta categoría, que trabajo nos ha costado, y mucho, llegar hasta aquí. Ahora que estamos hay que disfrutarlo. ¿Que sabemos que vamos a sufrir? Pues claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Ojalá lleguemos con vida a las últimas jornadas”.