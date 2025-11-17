El Mérida saca rédito del balón parado

Desde que Mark Heffernan se hizo con la propiedad del Mérida, el club se fue profesionalizando paulatinamente en algunas áreas que potencian y mejoran el resultado final que se quiere obtener en el césped. Con la llegada del grupo BIA (Best Intentions Analytics Limited), dicha profesionalizando se ha acentuado en infraestructuras y también en nuevos roles técnicos. En este sentido, el que está destacando sobremanera es del entrenador específico de las jugadas a balón parado, una función que en otras temporadas recaía en el segundo entrenador y que también se le ha visto hacer a Davo, el preparador de porteros, pero que para esta temporada se ha querido, desde la entidad, que lo desarrolle una persona específica y cuya responsabilidad recae en Alguer Brugarola (Manlleu, 23 de julio de 1993).

Alguer Brugarola. / AD Mérida

Formado como entrenador en La Masía, donde también fue futbolista, el técnico catalán tiene experiencia en el extranjero llegando a ser el director del Escola Varsovia, uno de los clubs de formación de fútbol base más potente de Polonia. Indagando en su currículum se puede descubrir que tuvo alguna experiencia en el Manchester United con una beca de Agrupación Barça Jugadores en la que el propio Brugarola, junto con Xavi Moro, pudieron aprender de la mano de José Mourinho.

A sus 32 años, el manlleuense forma parte por primera vez de un cuerpo técnico en el fútbol español y, tras doce jornadas disputadas, se empiezan a ver los réditos de este trabajo específico.

Yendo a los números generales, el Mérida ha marcado 16 goles, de los cuales ocho han sido a balón parado. También ha recibido otros 16 tantos, cuatro con esta suerte.

Desarrollando el histórico de este tipo de jugadas en contra, en el derbi extremeño ante el Cacereño (2-1), en la cuarta jornada, los dos goles recibidos por los emeritenses no fueron en acciones a balón parado de centro y remate, pero sí ambos tantos fueron en segundas jugadas donde el equipo se desconectó a nivel defensivo. En la jornada siguiente, el 3-0 definitivo ante el Zamora fue redondeado por un cabezazo rematando un córner de Markel Lozano. Desde entonces, siete jornadas después, el Mérida no había vuelto a recibir un gol así y lo hizo el pasado sábado ante el Pontevedra (1-1), de nuevo de córner, con una anticipación de Álex Compa que adelantó a los suyos.

Alguer Brugarola junto a Jose Mourinho en su etapa en el Manchester United. / Cedida

Estreno en Getxo

Con respecto a los goles a favor, no sería hasta la sexta jornada cuando se empezaron a ver este tipo de acciones favorables: los tres goles que se marcaron ante el Arenas de Getxo fueron así, aunque el primero de Álvaro García fue en una segunda acción y el tercero de Carlos Doncel fue de falta directa con una ejecución perfecta, en la que poco tuvo que ver la pizarra del entrenador. En la octava jornada, ante el Arenteiro (3-1), Álvaro García abrió el marcador tras un saque de esquina. El propio pichichi del equipo también aprovechó un córner para cerrar la victoria por 0-2 en Guadalajara. La prestigiosa victoria (3-0) ante el Real Madrid Castilla comenzó con los dos goles de Luis Pareja, ambos a balón a parado, el primero, tras un saque de banda trabajado para que hubiera una prolongación, y el segundo tras una falta lejana que supo hacer buena Javi Domínguez para asistir al goleador. Anteriormente se hablaba del gol recibido del Pontevedra en la última jornada, pues, para poder rescatar ese punto, el mismo Domínguez remató una falta lateral.

En definitiva, se pueden obtener tres conclusiones con lo que se lleva de campeonato: el balance entre lo recibido y lo marcado es bastante positivo, los goles a balón parado han servido para conseguir puntos y abrir marcadores, y, aunque a través de los saques de esquina es como más se está consiguiendo, lo cierto es que tanto las faltas lejanas o laterales como los saques de banda están también generando peligro en los rivales.