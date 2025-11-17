Revolución en la jornada de Tercera de fútbol sala con Bambatam Rena como líder sólido

Con el Rena como líder ahora en solitario, el grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala vivió una auténtica revolución por los resultados del pasado fin de semana. En la mitad superior de la clasificación solo ganó uno de los ocho de arriba, mientras que en la inferior cinco equipos del total de 16 competidores lograron la victoria. Datos llamativos fueron la tercera derrota consecutiva del Arroyo y el primer triunfo esta temporada del Badajoz. Además, reacción del Casar que acumula tres partidos seguidos ganando y prolongación de la racha positiva del Navalmoral, que ya lleva seis semanas sin perder. Por otro lado, la tabla se actualizó tras determinar el Comité de Competición que el Castañar-Jarandilla que fue suspendido antes de su final en la octava jornada, termina definitivamente con el 2-5 a favor del equipo verato.

El Rena, lanzado

El Bambatam Rena se ha colocado en el primer puesto de la tabla tras golear 7-2 al Burguillos que se adelantó en el marcador 0-1 para terminar cediendo en la segunda parte. Los reneros llevando cinco jornadas consecutivas sumando de tres en tres y encabezan en solitario la clasificación.

Uno de los resultados más llamativos de esta décima jornada fue el Badajoz GV Energía ACV 4-Colegio San José 3. Primera victoria del equipo pacense en lo que va de liga en la vuelta de un enfrentamiento de rivalidad ya clásico en el fútbol sala extremeño. Borja 2, Samu Fuentes y Hugo fueron los goleadores locales y Sergio 2 y Casares, los visitantes. Reacción también del Cáceres Universidad, que superó 6-4 al Jarandilla tras ir ganando 5-0 al intermedio. Ojalvo 3, Pablo, Miguel y Cano marcaron por los ganadores y David 2, Luis y Jorge lo hicieron en los perdedores.

Crisis arroyana

Por su parte el Arroyo Ferroluz entra en crisis tras perder tres partidos seguidos. El pasado sábado cayó 6-2 en su visita al Alfar Salvatierra. Partido igualado que se decidió en el transcurso del tramo final. Y dos partidos terminaron con el mismo resultado. Uno fue el Granja 4-Fex Multiseguros Navalmoral 4. Ganaban 4-1 los locales en el minuto 25 pero el equipo moralo llegó a igualar con su último gol en el minuto final. Marcaron A. Schez, Juanmi, Jesús Pila y Ruby en los locales y Sergio 2, Javi y Tori en los visitantes. El otro partido con estas cifras fue el Buhersa Fyerpa Talayuela 4-Torrecillas 4. El reparto de puntos dejó descontentos a los dos porque a los de casa les cuesta ganar y a los visitantes les aleja este resultado del liderato.

Mientras tanto, el Casar de Cáceres sigue remontando y derrotó a un rival al que adelanta con su victoria 6-3 ante Castañar. Víctor Colo 3, Alberto 2 y Álvaro marcaron en los locales y Daniel 2 y Robledo en los visitantes. Finalmente, también fue un partido importante el Villagarcía 3-Ciudad de Almendralejo 1,dos equipos situados en una zona de la tabla en la que sumar es clave para alejarse de la amenaza del descenso.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En la clasificación Bambatam Rena tiene 24 puntos, Jarandilla 21, Granja 20 y Torrecillas y Colegio San José 19. Les siguen Arroyo con 18, Almendralejo y Navalmoral con 15. Salvatierra tiene 12, Villagarcía, Casar y Cáceres 11. Castañar 10 y últimas plazas para Talayuela con 9, Burguillos con 8 y Badajoz con 5.

El próximo fin de semana se ha programado la undécima jornada. El líder Rena visitará Navalmoral de la Mata; el Cáceres Universidad recibirá al Casar y hasta Jarandilla de la Vera viajará el Colegio San José.