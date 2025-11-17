El San Antonio Cáceres se lleva el derbi femenino en Badajoz

Nueva jornada en la Primera Nacional Masculina, en la que el Finca Sagrado Cáceres consiguió una ajustada victoria frente a Maven Premium Guadalupe, mientras BB Baloncesto Badajoz continúa de dulce y se impuso al Graginsa UBA Almendralejo para seguir con pleno de victorias en la competición. Por su parte, los cacereños Politécnica UEX SM Basket y San Antonio Cáceres Basket perdieron en sus visitas a CBA Spain y Escayolas Paco ADC Baloncesto, respectivamente. Finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX cerró la jornada con un sólido triunfo frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino para continuar invictos y líderes.

Mientras, en la Liga Ribésalat, con equipos manchegos y extremeños, el Toyota Novomotor San Antonio venció al Baloncesto Badajoz y se llevó el derbi extremeño en Las Palmeras, escalando en la tabla hasta el tercer puesto, mientras que las pacenses descienden hasta el noveno. Por su parte, el MF Renovables Al-Qázeres venció con autoridad a Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar y continúa líder de la Primera Nacional femenina.

Primera Nacional masculina | Jornada 6

Finca Sagrado Cáceres 76-Maven Premium Guadalupe 74

El Finca Sagrado Cáceres se llevó un ajustadísimo triunfo ante Maven Premium Guadalupe en un encuentro lleno de emoción. Tras una primera parte muy equilibrada pero favorable a los locales, el partido se mantuvo abierto hasta el final, con una segunda mitad igualmente disputada. Finalmente, los cacereñosconsiguieron una victoria muy trabajada. El mejor de los locales fue Antonio Cebrián con 18 puntos, 5 rebotes y 23 de valoración, por su parte en los visitantes destacó Raúl Montesinos con 15 puntos, 13 rebotes y 17 de valoración.

Graginsa UBA Almendralejo 68-BB Baloncesto Badajoz 78

El BB Baloncesto Badajoz se impuso al Graginsa UBA Almendralejo en un duelo marcado por su gran inicio. La primera parte fue claramente para los visitantes, que construyeron una amplia ventaja gracias a su acierto y solidez defensiva. Aunque Almendralejo reaccionó en la segunda mitad y redujo diferencias con un juego más intenso, los pacenses supieron administrar su renta para asegurar una gran victoria para continuar invictos. El mejor de los locales fue Juan Manuel Marrufo con 17 puntos, 1 rebotes y 14 de valoración, mientras que en los visitantes destacó José Manuel Cores con 16 puntos, 13 rebotes y 25 de valoración.

CBA Spain 79-Politécnica UEX SM Basket 63

El CBA Spain se llevó una sólida victoria ante Politécnica UEX SM Basket. Tras una primera parte competida pero favorable para los locales, el CBA mantuvo su intensidad en la segunda mitad, ampliando la ventaja gracias a un ataque fluido y una defensa eficiente. El mejor jugador de los pacenses fue Babacar Ndour con 12 puntos, 5 rebotes y 14 de valoración, por su parte en los cacereños destacó Ricardo Darío Mercado con 19 puntos, 4 rebotes y 15 de valoración.

Escayolas Paco ADC Baloncesto 84-San Antonio Cáceres Basket 77

Escayolas Paco ADC Baloncesto logró una trabajada victoria ante San Antonio Cáceres Basket en un partido muy igualado. Tras una primera mitad marcada por grandes parciales, el conjunto local encontró más ritmo ofensivo en la segunda parte y, apoyado en su acierto en los momentos decisivos, consiguió abrir la brecha suficiente para cerrar el triunfo ante un rival que nunca dejó de competir. El mejor jugador de los locales fue Víctor Mariano con 19 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Fernando Bravo con 28 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración.

Vítaly La MAR BCBadajoz UEX 90-Verde y Sostenible Mérida Masculino 71

Vítaly La MAR BCBadajoz UEX firmó una victoria contundente ante Verde y Sostenible Mérida Masculino, imponiendo su ritmo desde el inicio. La primera parte ya mostró un duelo ofensivo favorable a los locales, y en la segunda mitad ampliaron aún más la diferencia. Con un juego fluido y efectivo en ambos lados de la pista, BCBadajoz terminó certificando un triunfo claro frente a un Mérida que nunca bajó los brazos. El mejor jugador de los pacenses fue Jorge Rodríguez con 26 puntos, 2 rebotes y 23 de valoración. En los emeritenses destacó Diego Durán con 21 puntos, 12 rebotes y 29 de valoración.

Acción del partido del líder. / Cedida

Primera Nacional Femenina | Jornada 5

Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar 45-MF Renovables Al-Qázeres 67

El MF Renovables Al-Qázeres, filial del equipo de Liga Challenge, se impuso con autoridad a Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar en un partido claramente dominado por las visitantes. Desde el primer cuarto Al-Qázeres marcó el ritmo con una defensa intensa y buen acierto ofensivo, y en la segunda parte supo mantener la ventaja sin permitir la reacción local, cerrando una victoria sólida y convincente. La mejor jugadora de las locales fue Estela Rubio con 11 puntos, 9 rebotes y 15 de valoración, mientras que en las cacereñas destacó Esther Sánchez con 14 puntos, 9 rebotes y 24 de valoración.

Baloncesto Badajoz 62-Toyota Novomotor San Antonio 67

En un emocionante derbi extremeño, el Toyota Novomotor San Antonio se llevó la victoria ante Baloncesto Badajoz. El duelo fue intenso y equilibrado desde el inicio, con una primera parte muy competida y una segunda mitad en la que ambos equipos mantuvieron el ritmo. Finalmente, San Antonio supo gestionar mejor los minutos finales para certificar un triunfo trabajado. La mejor jugadora de las pacenses fue Lucía Rebollo con 9 puntos, 9 rebotes y 15 de valoración, mientras que en las visitantes destacó una extraordinaria Noelia Pariente con 30 puntos, 15 rebotes y 42 de valoración.