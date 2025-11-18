"En el Cacereño hemos vivido crisis de verdad, esta es sólo deportiva"

Esta es una pregunta muy básica, pero que marca casi todo: ¿cómo se siente en este momento de su vida profesional y en su día a día?

Me siento un privilegiado. Desde que llegué a Cáceres todo, o casi todo, en el aspecto deportivo ha sido muy positivo, muy beneficioso a nivel particular y general. Siento que he contribuido a que aquí creciera algo que estaba un poco dormido. Y que un puesto al que podrían optar muchos candidatos, seguramente mejor cualificados que yo, lo lleve ejerciendo cinco años… para mí es un honor y un privilegio.

Este es su quinto año en el Cacereño. Si tuviera que definir esta etapa en muy pocas palabras, ¿qué calificativo usaría?

Muy positiva y de mucho crecimiento, tanto profesional como personal.

Para alguien que no sabe muy bien en qué consiste el trabajo de un director deportivo, ¿cómo es su día a día?

Ver mucho fútbol y muchos jugadores, ésa es la base. Todas las semanas empiezo analizando lo que ha pasado en nuestro partido y luego lo ocurrido en el resto de la categoría y en otras superiores o inferiores. Hay que estar actualizado, manejar bases de datos... Fuera de los momentos concretos de mercado, la preocupación principal es sacar el máximo rendimiento a tu equipo.

Francis Bordallo, en la sede de El Periódico Extremadura, durante la entrevista. / Jorge Valiente

Se habla mucho de que “el fútbol no tiene memoria”. Tras varios años muy buenos, el equipo ahora va penúltimo. ¿Cómo lo lleva?

El fútbol no tiene memoria, pero las personas sí. El club ha pasado momentos complicados, incluso crisis institucionales reales, y de ellas salimos gracias al trabajo de todos, especialmente del presidente. Si hablamos sólo de lo deportivo, estamos en un mal momento, como todos los equipos tienen alguna vez. ¿Qué hay que hacer? Trabajar, luchar y pelear por salir de ahí.

«Nosotros hemos fichado a los jugadores que podíamos fichar»

Ha mencionado una crisis institucional anterior. ¿Ha peligrado recientemente el futuro del Cacereño?

No. Pero sí es cierto que cuando llegué me encontré un panorama complicado: era un club recién ascendido desde Tercera y salían problemas institucionales y económicos continuamente. Lo deportivo, sin embargo, siempre ha cumplido objetivos o incluso los ha superado.

Esta situación deportiva actual, ¿la esperaba? Tres derrotas seguidas, cuatro partidos sin ganar, cero goles…

Me gustaría estar peleando por la salvación desde un puesto más cómodo, pero sabía que esta iba a ser la pelea. Habrá partidos en los que demos todo y ni así nos llegue. Delante tenemos equipos muy superiores en muchos aspectos. Y sí, todos estamos pagando la novatada de la Primera Federación.

«Los delanteros aún pueden llegar a cifras importantes y los centrales tienen nivel, sólo necesitan poso en la categoría»

¿Es un problema estructural, construido, mentalidad…, o algo puntual?

Todo es mejorable. Siempre. Pensábamos que quizá podíamos estar un poco mejor, pero los jugadores que tenemos son los que nos tienen que sacar de ahí, y debemos mostrarles confianza y mantener la tranquilidad.

Sin concretar nombres, ¿cambiaría decisiones del verano?

Siempre me confundo. Mi lema es equivocarme lo menos posible. Ficho a un futbolista para que juegue 30 partidos… y al final igual sólo lo hacen ocho o diez. En los otros siento que no lo he hecho bien. Pero eso me pasa todos los años, no sólo en este.

Francis Bordallo. / Jorge Valiente

¿Sigue pensando que era buena idea fichar jugadores que habían destacado en Segunda Federación?

Hemos fichado a los jugadores que podíamos fichar. Consagrados de Primera Federación es difícil traerlos. Nuestro mercado es otro.

Los dos delanteros llevan cero goles en once jornadas. ¿Cómo lo explica?

No es lo ideal, claro. Un delantero de seis u ocho goles sería top para nosotros, pero eso implica que puede estar muchas jornadas sin marcar. Estos aún pueden llegar a esa cifra. Y no creo que el problema sea sólo de los delanteros: hay más aspectos que corregir. Para nuestro objetivo, ahora mismo es más importante cerrar la portería que marcar muchos goles.

“La afición es libre, pero este es el año de no soltar al equipo”

Marchena jugó mucho en pretemporada como central, pero su lesión se cubrió con un mediocentro como Diego Guti. ¿No era más lógico fichar un central?

El mercado no es un bazar. Marchena se lesionó en el último partido de pretemporada y el mercado cerraba la semana siguiente. Hemos tenido suerte encontrando a Guti: está dando muy buen rendimiento. Marchena firmó como mediocentro y eso fue lo que repusimos.

¿Los cuatro centrales actuales tienen nivel para la categoría?

Creo que sí. Les falta coger poso y conocer la Primera Federación, sobre todo a los más jóvenes, pero pronto estarán al nivel esperado. Eso sí, hay que procurar no perder demasiados puntos mientras se adaptan.

Llegados a este punto: ¿se acudirá al mercado de invierno?

Tenemos tres fichas libres, todas para jugadores sub-23. Si encontramos algo que nos ayude, las utilizaremos. Todos pensamos que es necesario.

¿Es más difícil acertar en invierno que en verano?

Sí. El abanico es mucho más limitado y el perfil suele ser el del jugador que no está jugando, que no está contento o que no tiene buenos números. Hay que afinar más.

¿Tienen ya perfiles estudiados?

Sí. Como siempre, habrá una reunión con el entrenador, que expresará sus necesidades y a partir de ahí trabajaremos.

¿Hay margen financiero?

Eso me lo tienen que comunicar, pero el club ha crecido en todos los sentidos. Seguimos siendo humildes, pero el presupuesto para la plantilla ha aumentado alrededor de un 50 o 60%. Y es acorde al objetivo que tenemos.

“Estamos pagando la novatada de la Primera Federación”

¿Cuánto ha afectado al equipo el retraso de la obra del césped y no poder jugar en el Príncipe Felipe?

Ha sido un hándicap. Algunos futbolistas han pisado el estadio sólo tres veces en meses. No poder entrenar ni jugar en casa al principio nos ha quitado puntos que no volverán. Pero era el momento de hacer la obra: con el ascenso, o ahora, o nunca.

Están entrenando en césped artificial desde hace semanas. ¿Eso afecta al rendimiento?

Cambiar de superficie no es bueno, está demostrado. Pero no sirve de excusa. Hay que coger regularidad en nuestro campo y adaptarse lo antes posible.

¿Cómo es la comunicación con el entrenador, Julio Cobos?

Constante y diaria. Está preocupado, como todos, pero ocupado en revertir la situación. Comentamos inquietudes, necesidades, sensaciones del equipo… Ni más ni menos que en otras temporadas.

Las manos de Bordallo, durante la entrevista. / Jorge Valiente

¿Le hace sugerencias sobre quién debe jugar?

En pretemporada veo más entrenamientos. Durante la temporada estoy un rato y luego me marcho: creo que necesitan su espacio. Hablamos cada día, pero mi trabajo está más en la oficina.

¿Qué ocurre con Ajenjo y Sanchidrián, de los que se sabe poco?

Ajenjo tuvo una rotura leve, pero sufrió una recaída y ha tenido que parar más. Le queda poco para volver y esta vez vamos con más calma. Sanchidrián tiene ahora una dolencia distinta a la que tuvo antes. Se está recuperando en su tierra con un fisioterapeuta de confianza. No es una lesión larguísima, pero llevará aproximadamente un mes.

Da la sensación de que no le importa «ser el malo de la película» cuando toca. ¿Se ve como un escudo para otros?

No sé si forma parte del trabajo, pero ahora creo que es el momento de dar la cara, de proteger a otras personas que están siendo cuestionadas. No me gustan la parafernalia ni el ruido, pero ahora debo estar aquí. Y además es cuando más a gusto me siento. En cinco años hemos cumplido o superado objetivos siempre, y no me habéis tenido que llamar muchas veces. Pero ahora toca estar.

¿Cree que la afición está siendo justa? ¿Cómo percibe el ambiente?

El aficionado es libre de apoyar como quiera. Si cree que lo mejor es irse en el minuto 70, hay que respetarlo. Pero sí les digo una cosa: este es el año de creer. No en un partido o en una eliminatoria; hay que creer toda la temporada. Los buenos seguidores del Cacereño lo harán.

Para terminar, ¿qué mensaje quiere transmitir?

Que sería una pena perder la categoría. Este año toca creer, estar juntos y pelear. Los que vivimos de esto sabemos bien lo que supondría.