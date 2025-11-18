El Coria, a asaltar la segunda plaza ante un Orihuela en racha

El Coria afronta este miércoles en el estadio de La Isla (17.00 horas) el encuentro aplazado de la jornada 10 del grupo 5 de Segunda Federación ante el Orihuela, un duelo que llega marcado por el polémico horario impuesto por el Juez Único de Competiciones No Profesionales, que fijó la disputa en día laboral y a una hora considerada «intempestiva» por el club celeste. La entidad cauriense ha mostrado su malestar por la decisión y, con el objetivo de minimizar su impacto, ha declarado el partido de puertas abiertas, permitiendo el acceso gratuito a todos los aficionados.

El choque debía disputarse el pasado 8 de noviembre, pero fue aplazado porque el Orihuela disputó la final de la Copa Federación, en la que cayó por 3-0 ante el Ourense. Ahora, el encuentro llega en un momento clave para ambas escuadras, inmersas en plena pugna por la parte noble de la clasificación.

El conjunto de Rai Rosa viene de lograr una prestigiosa victoria en Alicante ante el Intercity, un triunfo que le permite presentarse al duelo con la posibilidad de escalar hasta la segunda posición del grupo. Para lograrlo, deberá vencer a un rival que se encuentra solo dos puntos por detrás.

El Coria quiere prolongar su impecable trayectoria como local. Los celestes son, junto al Getafe B, el único equipo del grupo que cuenta por victorias todos sus partidos en La Isla, donde únicamente han encajado un gol en toda la temporada.

Semana corta y exigente

«Ha sido una semana donde el principal objetivo ha sido la recuperación. Tenemos una plantilla corta y bajas, y el tiempo ha dado para trabajar lo justo, sobre todo a nivel analítico», ha explicado el técnico Rai Rosa en la previa.

El entrenador volverá a tener las ausencias de Iván Ramos y Hugo López, ambos lesionados. La noticia positiva es la vuelta de Sergio Gómez, disponible tras su reciente paternidad y con opciones de entrar en el once inicial.

Con tres partidos en siete días, Rai ha confirmado que habrá novedades en la alineación: «Habrá rotaciones. No estamos acostumbrados a una carga así y debemos evitar lesiones musculares. Intentaremos acertar con la alineación y con los cambios, que nos están aportando muchísimo».

El técnico también ha destacado el compromiso absoluto del vestuario: «El grupo está contento, compitiendo muy bien y con mucha capacidad de sufrimiento. La solidaridad del equipo y su compromiso están siendo excepcionales».

Un rival en crecimiento

El conjunto alicantino llega en un gran momento de forma tras un inicio irregular. El Orihuela suma tres victorias consecutivas y ocupa actualmente la sexta posición, a solo dos puntos del Coria. Con uno de los presupuestos más elevados del grupo, el club escorpión está llamado a pelear por los puestos de ascenso.

Rai Rosa analizó al rival con detalle y sin escatimar elogios: «Es un equipo con una plantilla muy amplia y muchos registros: pueden jugar con cinco o con cuatro atrás. En el último tercio tienen jugadores muy desequilibrantes como Monterde, Ángel Sánchez, Lara o Solano, y Solsona es un delantero de referencia. Son intensos por dentro, fuertes por alto y muy verticales cuando roban. Vienen en una dinámica muy buena y estarán arriba entre los tres o cuatro primeros», ha afirmado.

Con La Isla abierta para todos y el equipo en un gran momento, el Coria buscará este miércoles una victoria que podría catapultarlo directamente a la pelea por el liderato.