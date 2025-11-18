Extremadura se prepara para la Copa de las Regiones UEFA

A semana y media de la disputa de la primera fase de la XIV edición de la Copa de las Regiones UEFA, la selección extremeña entrena este miércoles en Puebla de la Calzada. Es la segunda convocatoria a las órdenes de José González Barrantes, Gus, después de la que se ejercitó el pasado día 11 en Don Álvaro.

En el sorteo celebrado el pasado 9 de octubre la selección extremeña quedó encuadrada en el grupo 5 junto a Aragón y Canarias. Los partidos se disputarán el último fin de semana de este mes de noviembre, en el que no habrá liga en el grupo 14 de Tercera Federación. El viernes 28 se disputará el partido Extremadura-Aragón; el sábado 29 el Canarias-Extremadura y el domingo 30 el Aragón-Canarias. El estadio Pedro Sancho de Zaragoza será el escenario de los tres enfrentamientos.

El combinado aragonés es el actual campeón europeo (venció al representante polaco en la final disputada en San Marino el pasado mes de julio) tras haber ganado previamente la final española (derrotó a Galicia en marzo de 2024). El primer clasificado de este grupo pasará a la fase intermedia, que se jugará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Se han establecido un total de cinco grupos y se clasifican los cinco primeros y los tres mejores segundos.

20 futbolistas en Don Álvaro

Hay algunos cambios con respecto a la primera lista de Gus de cara al entrenamiento de este miércoles. Una veintena de futbolistas acudirán a la cita entre los que destaca el Jaraíz con cuatro representantes. El actual líder de la Tercera extremeña aporta a Pedroso, Taly, David Elena y Vespi. Tres son del Santa Amalia: Manu, Cano y Carlos. Otros tres del Jerez: Chema Chávez, Jesús Torres y Juanfri. Dos futbolistas de cuatro equipos: Reverte y Piti del Villanovense; Juanpe y Konaté del Azuaga; Mina y Sako del Cabeza del Buey; y Manu Soltero y Adri Leo del Puebla. Completan la lista, con un jugador por equipo, Javi Gil del Don Benito y Fran Fernández del Gévora.

Según las bases de la competición, cada federación autonómica puede convocar a futbolistas que tengan ficha en sus respectivas competiciones regionales y que no hayan tenido contratos profesionales anteriores, con independencia de su nacionalidad o si han nacido en otras regiones en el caso de ser españoles.

En su anterior participación en este torneo, Extremadura no pasó de la primera fase disputada en Navalmoral de la Mata en diciembre de 2023. Su mejor resultado fue cuando alcanzó las semifinales de la fase intermedia. Siendo anfitriona logró su pase a la siguiente ronda tras los partidos jugados en Arroyo de San Serván y Puebla de la Calzada; posteriormente cayó en semifinales, frente a Andalucía, en los días previos al estado de alarma por el coronavirus en marzo de 2020.