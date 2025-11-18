El Extremadura Vóley Playa, entre los mejores en Madrid: Pereira y Casado firman un gran debut

El Circuito de Invierno de Vóley Playa de Madrid arrancó este fin de semana en el Centro Deportivo Puerta del Hierro con una brillante actuación del equipo Extremadura Vóley Playa. La pareja formada por Pablo Pereira y Francisco Casado logró situarse entre las diez mejores de la competición tras un torneo sólido y muy competitivo.

El dúo extremeño comenzó desde el cuadro de clasificación, donde superó la fase previa como primero de grupo tras tres exigentes partidos. Ya en el cuadro final, debutaron ante los cántabros Jimy Dehesa y Daniel Díaz en un duelo muy igualado que se resolvió por detalles y acabó con derrota por un ajustado 21-18.

Imagen de un partido del Extremadura Vóley Playa. / Cedida

Lejos de acusar el golpe, Pereira y Casado reaccionaron con autoridad en el segundo encuentro, imponiéndose por 21-17 a la pareja madrileña Flores–Vita. El pase a cuartos se decidió frente a la sólida dupla Moronta–Rodríguez, en un choque intenso en el que Extremadura Vóley Playa compitió a gran nivel pese al desgaste acumulado. Finalmente, cayeron por 21-15, quedándose a las puertas de los cuartos de final pero firmando un torneo de notable rendimiento.

El balance del equipo no puede ser más positivo. “Nos vamos con un buen sabor de boca y con ganas de seguir compitiendo al máximo nivel”, valoraron tras el torneo. El club destacó además el prometedor debut de Francisco Casado, de solo 19 años, cuya progresión dentro del circuito nacional continúa en ascenso.

Extremadura Vóley Playa ya prepara sus próximas citas con el objetivo de consolidarse entre las mejores parejas del circuito invernal.