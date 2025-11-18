La Junta destina 850.000 euros a rehabilitar la cubierta de pabellón de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del pabellón de césped artificial en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva ‘Ciudad Deportiva de Cáceres’, que cuentan con un presupuesto de 849.986 euros.

La actuación tiene como objetivo el «aseguramiento de la estanqueidad y de las condiciones térmicas del edificio, además de una minimización de las juntas para conformar una cubierta lo más continua posible».

Las actuaciones

En concreto, las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, consistirán en la adición de un aislamiento de 80 milímetros y una cubierta de chapa de aluminio continuo, siendo las piezas engatilladas para evitar accesos de agua al interior.

Además, se desmontarán cuatro lucernarios existentes para mejorar la continuidad de la cubierta, así como el actual canalón y los remates de chapa perimetrales, por lo que el edificio quedará renovado completamente desde la cota del apoyo de los canalones hacia la cubierta.

Así lo ha destacado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que la cubierta actual de este pabellón «está muy deteriorada tras más de dos décadas de funcionamiento».

Solución definitiva

Para este motivo se van a destinar esos 850.000 euros para «garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones al servicio de los deportistas» de la región, ya que se va a dar «una solución definitiva tras varias actuaciones provisionales realizadas en el pasado que no han puesto solución a este problema».

Y es que, según ha relatado Manzano, este pabellón fue construido en los años 90, «es una pieza clave de la ciudad deportiva de Cáceres y forma parte del complejo del centro de tecnificación deportiva».