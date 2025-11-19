El Club Atletismo Badajoz pone en valor su evolución

El Club Atletismo Badajoz continúa avanzando en su evolución por situarse entre los mejores clubes del panorama nacional. La entidad pacense presentó el proyecto de su próxima temporada en la tarde de este miércoles en el edificio de Cajalmendralejo y anunció novedades y fichajes, presentó los objetivos a los que aspira y entregó los premios a los atletas más destacados de la pasada campaña.

El acto, que contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Badajoz, de la Diputación y de la Junta de Extremadura, comenzó poniendo el valor la temporada pasada, una de las mejores en la historia del club, con más de 400 atletas federados, escolares y populares. Además, el CAB contó durante la anterior campaña con dos atletas internacionales, cinco participaciones en competiciones globales y consiguió ocho medallas nacionales, la permanencia en Primera División, el título de Copa y varios récords regionales absolutos.

Al igual que ocurriera durante la pasada temporada con Javier Cienfuegos, el Club Atletismo Badajoz anunció una nueva incorporación. En este caso, el fichaje fue Saúl Martínez, atleta de 800 metros que lucirá los colores del club pacense el próximo año.

Una vez se anunció la nueva llegada y se desveló la ropa de competición que lucirá el club la próxima temporada, el acto continuó con la entrega de premios a patrocinadores, instituciones, entrenadores e integrantes del club. Especialmente emotivo fue el premio a la trayectoria que el CAB entregó a Manuel Unión Guisado, histórico miembro de la entidad que quiso poner en valor el trabajo que viene haciendo el club.

También recibieron su galardón Óscar González Expósito por su apoyo al club, el equipo Sub-20 de 4x100 por la plata lograda en el Campeonato de España, Leo Toro por sus años vinculado a la entidad, Miguel López Ramos-Neble por sus resultados en la pasada temporada, Fabiola Prieto como promesa femenina, Luis Vicente como promesa masculina, Matilde Pineda como mejor atleta femenina del año y Jorge Hernández y David García Zurita como mejores atletas masculinos.

Tras los reconocimientos a la Fundación Municipal de Deportes, la Diputación de Badajoz y a la Fundación Jóvenes y Deportes, el alcalde Ignacio Gragera cerró el acto agradeciendo al club su labor y animando a la entidad pacense a continuar trabajando con el mismo sacrificio con el que lo hacen.