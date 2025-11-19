«El entrenador y yo nos pedimos consejo mutuamente muchas veces»

¿Sabía que era el récord de la historia del club?

No tenía ni idea, me enteré al acabar el partido. Tengo muy buena relación con Niko Rakocevic e imaginé que él tiene algunas de las marcas más altas, pero ya está.

Pues en el partido se le ve tirando constantemente, aprovechando que está en racha...

Encontramos situaciones para tiros muy cómodos, en pick and pop, o en los últimos segundos de la posesión, un poco más difíciles, pero liberados y que entraron.

¿Y cómo lo valora?

Es un hito chulo el venir aquí a un club histórico como el Cáceres y conseguir un récord así, pero sobre todo porque fue en el momento en el que llegamos. Ganamos en una pista complicada, tras un viaje largo, en un sitio donde habíamos perdido en la Copa. Valoro más eso. Luego cuando lo analizasen frío ves que 36 son muchos puntos y que está muy bien, pero ya digo que me deja más contento ganar e intentar cambiar la dinámica un poco . De aquí para arriba ya.

También es su récord personal en el baloncesto profesional...

Sí. La temporada pasada creo que llegué a 28 con Zornotza, pero a 30 nunca había llegado más que en categorías de formación, cuando tenía mucha ventaja de altura respecto a los rivales.

¿Qué cambió para que todo eso sucediese? No parecieron tiros tan distintos a los que falló en otros encuentros...

No sabría decir. Hice mi rutina habitual como todos los días, aunque es cierto que es diferente empezar el partido y meter un triple lejano. Eso hizo abrir un poco la lata y tirar con más confianza...

Alex Mazaira, mirando al techo del Multiusos en un partido anterior. / jose luis barrantes

¿Estaba satisfecho con el Alex Mazaira anterior a este partido?

Era consciente de que no estaba rindiendo como la temporada pasada, en la que estuve muy bien, pero también era otra situación y otro rol. Sí que estaba contento por el trabajo diario, sobre todo el aspecto físico con María Reina. Estaba centrándome mucho en ponerme en muy buen tono. Mi rendimiento creo que no era ni bueno ni malo, sino regular, intentando crecer a medida que avanzaba la competición.

Sí se le criticó mucho tras ser descalificado en la primera parte del partido de Ponferrada...

Opino personalmente que creo que fue un poco desmedida por el momento del partido. Tampoco creo que fueran unas protestas muy exageradas, pero hay que aceptar que fue un error mío, que debo tener mucho más temple y saber que el equipo no estaba para perder un jugador. Pedí mis disculpas oportunas, pagué mi multa y ya está. Es un tema así que ya forma parte del pasado y que no puede volver a pasar, menos aún como capitán del equipo.

¿El partido de Logroño va a ser un punto de inflexión tanto para usted como para el equipo?

Espero que sí. Nos viene Morón en casa, que ha cambiado de entrenador. Hay que sacar esta primera victoria en casa y que el equipo siga creciendo, que ya nos conocemos bastante tras tres meses aquí. Luego viene un parón que nos va a venir bien para descansar un poquito física y mentalmente. Estamos en buena disposición ahora de remontar.

¿El equipo siente una responsabilidad extra por jugar en una plaza histórica en el baloncesto español?

Sinceramente no, aunque sí que pensé, cuando firmé aquí, que iba a jugar en un lugar histórico, donde había venido muchas veces como visitante. Es un pabellón grande y, aunque ahora no está viniendo mucha gente, sí que lo recuerdo bastante lleno en LEBOro. Pensé que había unos objetivos ambiciosos y efectivamente es una plaza con mucha historia. Sin embargo, en el día a día o cuando llega el partido no siento nada muy distinto. Igual sí inconscientemente pasa un poco factura, pero no sabría decirlo.

Pero tras estas siete jornadas, ¿el objetivo sigue siendo tan ambicioso como subir?

Ya dije el día de mi presentación que hay que ir semana a semana. Esta liga es así, son 26 jornadas que cualquiera le gana a cualquiera. El año pasado hubo seis victorias del primero al último. Hay que aprovechar los buenos momentos y salir lo antes posibles de los malos. Ahora estamos en una dinámica de perder en casa, pero fuera estamos ganando. Con un balance de 3-4, lo igualaremos si sacamos adelante el del sábado, lo que nos dejaría en buena posición. Hay que estar preparados porque cualquier equipo de arriba puede tener un mal momento.

¿Cree que la plantilla necesita alguna ayuda o que puede mejorar más con lo que hay?

Eso es decisión sobre todo del club, del entrenador también. Ellos nos ven cómo trabajamos y analizan los partidos y ven dónde podemos tener más carencias. Creo que hay jugadores de la plantilla que todavía se están adaptando a esta liga y tienen que ir creciendo poco a poco. A ver si Erikas [Kalinicenko] puede volver lo antes posible. Ha habido casos de equipos con plantillas a priori sobre el papel peores que han estado muy arriba y otros con plantillas mejores que han estado abajo. Esta liga es un caos.

Como jugador más experimentado del equipo seguramente, ¿qué le dice a los compañeros que llevan menos tiempo en esto?

Intento trasladarles la ética y lo que a mí me enseñaron cuando era pequeño: trabajar cada día. También tienes que intentar divertirte cuando juegas y tomarte esto, aparte de como un trabajo, como algo para disfrutarlo. Se nota mucho cuando lo logras porque te da mucha confianza, no es una rutina ya. Hay que venir y trabajar duro, pero también tienes una familia, unos amigos, y hay que cuidar todo eso.

¿También aconseja al entrenador?

Con Jacinto [Carbajal] hablo bastante desde que me contactó para venir aquí. Nos pedimos consejo mutuamente muchas veces. Yo le pregunto por aspectos más tácticos o técnicos y él por temas como las vacaciones que nos puede dar en este parón de selecciones. Es positivo llegar a acuerdos. Tenemos buena relación y confianza para hablar todo tipo de cosas.

Ha llegado a ser suplente para equilibrar más los quintetos. ¿Le importa?

No tengo problema en no ser titular. Esto no es fútbol. La verdad es que casi toda mi vida he jugado saliendo del banquillo. Lo que decida el entrenador está bien.

Morón acaba de cambiar de entrenador. ¿Eso es bueno o malo?

Siempre dicen que entrenador nuevo, victoria asegurada. No lo sé. El que venga siempre trae su filosofía. Supongo que los jugadores vendrán más apurados, pero con el aire fresco que acaba de entrar.