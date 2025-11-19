Motociclismo
El joven campeón Mario García reivindica más ayudas
El piloto de motocross originario de Casar deCáceres, de solo 13 años, fue recibido por el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este miércoles en su despacho al joven piloto casareño Mario García, que con solo 13 años se proclamó campeón de España de motocross en la categoría 85 cc.
El encuentro sirvió para que el pequeño prodigio, que empezó a competir con apenas tres años, contara de primera mano su trayectoria deportiva y lanzara un mensaje claro a las administraciones: las categorías de formación necesitan apoyo económico.
«Por mi edad aún no recibo ayudas, solo dan a las élites, a los que llegan, pero en mi categoría base nada. Esto supone mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas carreras y mucho gasto para las familias. Me gustaría que nos ayudasen un poco más y que tengan en cuenta el esfuerzo que hacemos», declaró Mario García durante la recepción.
