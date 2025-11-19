GALA VALORES 2025
Leo Messi, premiado en la Gala Valores como el jugador más querido de la historia del Barça
El jugador dejó una huella imborrable en el Barça y conserva el cariño de la afición
SPORT.es
Leo Messi volvió a sentir el calor eterno del barcelonismo. En una noche cargada de emoción y simbolismo, el astro argentino fue galardonado con el premio “Jugador más querido de la historia del Barça” durante la Gala Valores que organiza SPORT en Madrid, un reconocimiento que reafirma su vínculo indestructible con la afición azulgrana.
"Es muy especial este premio por lo que significa y por el sitio del que viene. Hemos pasado muchas cosas juntos buenas y no tan buenas pero es normal porque a lo largo de una carrera no todo es lindo. Es mi casa, mi lugar y mi gente", aseguró Messi a Joan Vehils, director de SPORT, tras recibir el galardón.
El galardón nace de una encuesta realizada por SPORT en la que participaron miles de lectores. El resultado fue contundente: Messi arrasó en las votaciones, situándose muy por encima de otros mitos del club como Xavi, Iniesta, Ronaldinho o Johan Cruyff. La afición no dejó lugar a dudas: ningún otro futbolista ha despertado tanto cariño, admiración y gratitud como el '10' eterno.
"Me hubiese gustado hacer toda mi carrera en el Barça sin tenerme que ir a otro club. Lamentablemente se dio de otra manera, pero muy agradecido por este premio", añadió.
La Gala Valores, concebida para premiar no solo la excelencia deportiva sino también la huella emocional que dejan los protagonistas, encontró en Messi a su homenajeado perfecto. Su legado va mucho más allá de los 35 títulos, los récords goleadores o las noches mágicas del Camp Nou: Messi representa un sentimiento compartido durante más de dos décadas.
En un mensaje proyectado durante el evento, el argentino agradeció el reconocimiento con la modestia que lo caracteriza:
La encuesta de Sport.es también dejó un dato revelador: incluso entre las generaciones más jóvenes —que han visto menos años del Messi culé— el argentino sigue siendo la figura más mencionada, demostrando que su impacto trasciende el tiempo y las etapas del club.
El premio supone un nuevo capítulo en la historia de amor entre Messi y la afición azulgrana. Un capítulo que, aunque ya no se escriba en el césped del Camp Nou, sigue vivo en la memoria y el sentimiento colectivo.
En Madrid, lejos de Barcelona pero cerca de los latidos culés, la Gala Valores convirtió la nostalgia en homenaje, y el homenaje en certeza: Leo Messi es, y seguirá siendo, el jugador más querido de la historia del Barça.
