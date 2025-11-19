Dos medallas nacionales para los boxeadores extremeños

La Escuela de Boxeo Olímpico de Cáceres, dirigida por Alexander Betancourt Espinosa, vuelve a dar alegrías a Extremadura: en el Abierto Nacional de Clubes disputado la pasada semana en La Nucía (Alicante), África González consiguió la medalla de plata en categoría junior -54 kg, Jacobo Fernández se colgó el bronce en +90 kg y Fabio Manzano alcanzó los cuartos de final en élite -70 kg, en un campeonato que reunió a más de 105 clubes y 600 púgiles de toda España.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Boxeo, es uno de los más importantes del calendario nacional y sirvió de nuevo para demostrar el gran trabajo que se realiza desde la capital extremeña en un deporte minoritario.

«Una vez más, un deporte minoritario como el boxeo coloca a Extremadura en el podio de los éxitos deportivos», resalta el comunicado de la escuela cacereña, que sigue cosechando triunfos a pesar de los recursos limitados con los que cuenta esta disciplina en la región.

Alexander Betancourt, entrenador y alma máter del club, destacó el esfuerzo de sus pupilos: «Estos jóvenes son el futuro del boxeo extremeño y están demostrando que con trabajo y pasión se pueden lograr grandes cosas incluso frente a clubes con más medios».