Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo

Dos medallas nacionales para los boxeadores extremeños

África González consiguió la medalla de plata en categoría junior -54 kg y Jacobo Fernández se colgó el bronce en +90 kg en el Abierto Nacional de Clubes

Fabio Manzano, Alexander Betancourt, África González y Jacobo Fernández.

Fabio Manzano, Alexander Betancourt, África González y Jacobo Fernández. / CEDIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Escuela de Boxeo Olímpico de Cáceres, dirigida por Alexander Betancourt Espinosa, vuelve a dar alegrías a Extremadura: en el Abierto Nacional de Clubes disputado la pasada semana en La Nucía (Alicante), África González consiguió la medalla de plata en categoría junior -54 kg, Jacobo Fernández se colgó el bronce en +90 kg y Fabio Manzano alcanzó los cuartos de final en élite -70 kg, en un campeonato que reunió a más de 105 clubes y 600 púgiles de toda España.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Boxeo, es uno de los más importantes del calendario nacional y sirvió de nuevo para demostrar el gran trabajo que se realiza desde la capital extremeña en un deporte minoritario.

«Una vez más, un deporte minoritario como el boxeo coloca a Extremadura en el podio de los éxitos deportivos», resalta el comunicado de la escuela cacereña, que sigue cosechando triunfos a pesar de los recursos limitados con los que cuenta esta disciplina en la región.

Noticias relacionadas y más

Alexander Betancourt, entrenador y alma máter del club, destacó el esfuerzo de sus pupilos: «Estos jóvenes son el futuro del boxeo extremeño y están demostrando que con trabajo y pasión se pueden lograr grandes cosas incluso frente a clubes con más medios».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  2. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  3. Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
  4. Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
  5. Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren
  6. Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
  7. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  8. Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: 'El cliente fiel se perdió hace ya unos años

De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

El Centro de Protonterapia Quirónsalud amplía su cartera de servicios con un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética

El Centro de Protonterapia Quirónsalud amplía su cartera de servicios con un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética

La minera califica el año de “frustrante” por la solicitud de licencia que tramita la Junta en Cáceres y no descarta reiniciar el proceso

La minera califica el año de “frustrante” por la solicitud de licencia que tramita la Junta en Cáceres y no descarta reiniciar el proceso

Vídeo | El pimentón de la Vera, protagonista de un concurso regional de cocina en el IES Santa Bárbara de Plasencia

Quintana reivindica el compromiso colectivo frente a la violencia machista

Quintana reivindica el compromiso colectivo frente a la violencia machista

Fotogalería | Mitin de Pedro Sánchez en Mérida: el hotel Las Lomas comienza a llenarse

Fotogalería | Mitin de Pedro Sánchez en Mérida: el hotel Las Lomas comienza a llenarse
Tracking Pixel Contents