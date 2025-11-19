Pedro Porro se prepara bien la ‘oposición’ para ir al Mundial

España selló este lunes la clasificación matemática para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con una solvencia histórica: cinco victorias y un solo empate, 21 goles a favor y únicamente 2 en contra. Es la segunda fase de clasificación más firme de toda la historia de la selección, solo superada por el pleno de diez triunfos en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. En estos seis partidos, Luis de la Fuente dio minutos a nada menos que 32 futbolistas diferentes y, entre los grandes beneficiados de esta ventana, destaca el extremeño Pedro Porro, que se ha convertido por méritos propios en el lateral derecho de confianza del seleccionador.

El jugador nacido en Don Benito el 13 de noviembre de 1999 disputó 362 minutos en los seis encuentros, siendo titular en los cinco partidos que jugó y descansando únicamente en la visita a Bulgaria. Con esa cifra, Pedro Porro se situó como el sexto futbolista con más minutos de toda la fase, solo por detrás de Unai Simón (540’), Mikel Merino (467’), Marc Cucurella (450’), Mikel Oyarzabal (446’) y Martín Zubimendi (369’).

Su competencia directa en el lateral derecho ha quedado prácticamente reducida a la mínima expresión, pero nada es seguro.

Dani Carvajal, el titular indiscutible en los últimos grandes torneos (Eurocopa 2024, Nations League…), solo pudo disputar 28 minutos debido a la grave lesión de rodilla que arrastra desde octubre de 2024. Marcos Llorente apareció en tres partidos (145 minutos en total), uno de ellos el disputado en Sevilla ante Turquía. Y Óscar Mingueza, otro posible candidato, ni siquiera entró en ninguna de las seis convocatorias.

Pedro Porro (izquierda), ante Bulgaria. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con Carvajal aún en un proceso largo de recuperación que le mantendrá alejado de los terrenos de juego varios meses más y sin otros laterales derechos específicos en las listas de De la Fuente, Pedro Porro parte como claro favorito para ser el lateral derecho titular de España en el Mundial 2026. El extremeño, que se cayó de la lista de la última Eurocopa, ha consolidado definitivamente su ascenso al primer nivel de la selección absoluta.

Una fase de récords

España no solo se clasificó con antelación, sino que lo hizo extendiendo su impresionante racha de partidos oficiales sin perder hasta los 31, igualando el récord europeo que ostentaba la Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021. Los dos únicos goles encajados llegaron en la última jornada, en el empate 2-2 ante Turquía en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, un partido en el que la selección estuvo a punto de sufrir su primera derrota en territorio español en 64 partidos de clasificación mundialista (54 victorias y 10 empates hasta la fecha). El tanto salvador en el descuento lo firmó Mikel Oyarzabal, que marcó en su cuarto encuentro consecutivo con la Roja.

Unai Simón fue el único jugador de campo que disputó los 540 minutos completos y mantuvo la portería a cero durante 550 minutos seguidos, una cifra que subraya la solidez defensiva del bloque.

Oyarzabal y Merino, ‘killers’

Los grandes protagonistas en ataque fueron dos jugadores de la Real Sociedad: Mikel Oyarzabal y Mikel Merino, ambos con 6 goles cada uno. Oyarzabal, convertido en el ‘9’ titular indiscutible de De la Fuente, fue además el máximo asistente del equipo y marcó en cuatro partidos seguidos. Merino, por su parte, aprovechó las ausencias en el centro del campo para hacerse un hueco inamovible y firmó un triplete histórico en la goleada 0-6 en Turquía.

Otros goleadores fueron Pedri y Ferran Torres (dos cada uno); Marc Cucurella, Yeremy Pino, Martín Zubimendi y Dani Olmo (uno cada uno), más un tanto en propia puerta del búlgaro Chernev.

Lesiones importantes

Varios de los héroes de la Eurocopa 2024 apenas pudieron participar. Lamine Yamal acumuló solo 152 minutos (dos partidos) antes de recaer de sus problemas físicos y entrar en un pulso público entre el Barcelona y la RFEF. Nico Williams, con pubalgia, se quedó en 115 minutos. Rodri Hernández, Balón de Oro 2024, solo jugó 45 minutos antes de su grave lesión de rodilla, y Dani Carvajal, como ya se ha dicho, apenas 28.

De los 32 futbolistas utilizados, solo uno estrenó su casillero internacional en esta fase: el extremo del Como Jesús Rodríguez, que jugó 11 minutos en la primera jornada ante Bulgaria y, pese a ser convocado en dos ventanas más, no volvió a tener minutos.