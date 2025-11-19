El punto le sabe genial al Coria

0 - CORIA: Alonso, Benji, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo (min. 76, Álvaro Domínguez), Tapia, Bautista (min. 76, José Antonio), Dawda, Chavalés (min. 57, Currás), Jaraíz (min. 16, Adri Pérez) y Mba (min. 57, Mercadal). 0 - ORIHUELA: Buigues, Rubén García, Alex Salto, Nacho Vila, Juanma, Ayodele (min. 68, Lara), Booker, Gonzalo (min. 68, Rivera), Monterde (min. 83, Bensaad), Ángel Sánchez (min. 83, Pipa) y Solsona (min. 68, Solano). ÁRBITRO: Sáez Vital (Comité Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Adri Pérez y Gonzalo Llerena. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 10ª jornada del Grupo 5 de Segunda RFEF disputado en el estadio de La Isla ante unos 900 espectadores.

Llegó el primer empate de la temporada para un Coria que recibió al Orihuela, el mejor equipo que ha pasado por La Isla en lo que va de campaña. 0-0 fue el resultado de un choque que fue aplazado recientemente porque el conjunto visitante disputaba la fase nacional de la Copa Federación.

El partido comenzó con un guión similar al de hace dos semanas en La Isla ante el Real Madrid C: un Orihuela que dominaba la posesión y un Coria bien plantado en defensa, saliendo al contragolpe con peligro.

La peor noticia de la tarde llegó pronto: en el minuto 16, Álex Jaraíz caía lesionado de hombro en una pugna por un balón y tenía que ser sustituido por Adri Pérez. Justo antes, el propio Jaraíz había protagonizado la primera aproximación local con un disparo que Buigues detuvo sin problemas.

A partir del cuarto de hora, el Orihuela llevó todo el peso del encuentro. El Coria no conseguía presionar alto y se vio obligado a esperar bien ordenado atrás. En ese contexto, Chavalés probó fortuna con una falta directa que obligó al portero visitante a emplearse a fondo.

Sin puntería

Hasta el minuto 38 no llegó el primer disparo a puerta del Orihuela, un intento de Monterde que detuvo Alonso sin excesivos apuros. Poco bagaje ofensivo por ambos lados, más pendientes de no cometer errores defensivos que de generar ocasiones claras. Antes del descanso, Chavalés volvió a intentarlo con un remate a las manos de Buigues tras un saque de banda de Tapia y un rechace de la defensa.

La segunda parte fue claramente para un Orihuela superior. El Coria no lograba enlazar jugadas con sus hombres de ataque y sufría para contener a los alicantinos.

Juanjo Chavalés controla el balón. / CD CORIA

En el minuto 51 llegó la ocasión más clara del partido: Ángel Sánchez se iba en carrera individual, disparaba y el balón daba en los dos postes antes de que Alonso lo atrapara. Poco después, un error del portero local dejó el balón franco a Ayodele dentro del área, pero el capitán visitante envió increíblemente fuera. Gran susto en las gradas de La Isla, que registraron una buena entrada (unos 900 espectadores) pese a la hora intempestiva.

El Coria respondió con orgullo. En el 67, gran centro de Benji desde la derecha y remate de Dawda en el segundo palo que la defensa amarilla desvió a córner cuando ya se cantaba el gol. En el 74, otro córner local que peinó Iñaki León y Bautista no llegó por centímetros cuando estaba solo ante el portero.

El partido murió con una última llegada del Orihuela: Monterde recortaba a Gonzalo Llerena dentro del área y obligaba a Alonso a realizar una gran parada.

Empate final (0-0) que la afición celeste dio por bueno tras ver la superioridad visitante. El punto permite al Coria recortar distancias con el Rayo Majadahonda (se queda a 3 puntos) y con el líder Getafe B (a 4).

El próximo domingo a las 12.00 horas, ante la UD Las Palmas Atlético, los celestes tendrán una nueva oportunidad de seguir sumando para un objetivo de la permanencia en Segunda Federación que marcha muy bien encarrilado.