Antonio Tienza, el ‘buen rollo’ que emerge en el San Antonio

Ejemplifica Antonio Tienza a la perfección el crecimiento de los entrenadores extremeños de baloncesto en los banquillos de la Tercera FEB. En su caso, originario de Talavera la Real y a sus 34 años, dirige al San Antonio Cáceres, que está sorprendiendo a todos con un estupendo balance de seis victorias y una sola derrota.

Tras hacer la transición entre jugador y técnico con los Maristas y la CBA en Badajoz, esta temporada se hizo cargo del conjunto colegial, un banquillo que ya conocía de la pasada campaña al ser ayudante de Martín Méndez. Su receta es aplicar el ‘buen rollo’ con sus jugadores: es de los que piensa que el látigo está pasado de moda.

«Cuando he ganado cosas siempre lo achaco al buen ambiente o la buena relación con el vestuario. Deportivamente se genera más entre los miembros del equipo y muchas veces es porque creas un caldo de cultivo para que sea así. No deja de ser una liga amateur. Tienes que conseguir que el jugador se implique», sostiene.

Y vaya si los del San Antonio lo han hecho. Tienza es el primero que no se esperaba un nivel tan alto. «Quizás tenemos un equipo diferente al de la pasada temporada, cuando tratábamos de dar menos pases e ir a más posesiones. Ahora los rivales no tienen tan claro quiénes pueden anotar o romperte el partido. El protagonismo se ha repartido bastante. La responsabilidad se ha diluido», destaca. Sí que en ese contexto está luciendo mucho alguien con el que le une una conexión especial desde hace años como es Dani Lara, que está promediando la estratosférica cifra de 9,7 asistencias, además de 12,7 puntos y 5,7 rebotes.

«Nuestra idea era aprovechar la vinculación con el Cáceres para traer jugadores de cierta proyección, que nos viesen como una buena oportunidad para entrenar con un equipo de Segunda FEB», cuenta. «Hicimos un par de retoques, sobre todo en el juego interior, y todo ha encajado muy bien. No hay nadie que esté intentando hacer sus números y olvidarse de los demás», desgrana.

El escenario extremeño

Pero no cae en la egolatría de sostener que el suyo es un equipo ‘de autor’. «Es verdad que he tenido muchas funciones a la hora de hacer el equipo, incluyendo algunas decisiones extradeportivas. Eso ya crea un vínculo», matiza.

Eso sí: le da vértigo verse tan arriba en la clasificación, muy cerca ya de la cifra de triunfos que se logró la pasada campaña. «Mi cuenta para la permanencia es tener nueve o diez victorias. Si seguimos esta línea de trabajo no vamos a tener problemas, pero ahora viene una fase de calendario un poco más dura. No nos vamos a echar atrás si tenemos la opción de hacer algo más», advierte.

Y todo esto en un contexto en el que la Tercera FEB se va extendiendo por Extremadura, que hace siete años solo tenía un representante en ella y ahora hay seis. «Es un buen sitio para retener a los jóvenes que van surgiendo. Y sin duda es la categoría justa para que varios proyectos puedan hacer un desembolso económico sostenible, siempre con apoyo institucional y pequeños patrocinadores privados. No es el profesionalismo que exige la Segunda FEB», dice.

Él mismo, graduado en Economía y Administración de Empresas, acaba de sacarse una plaza pública en una oposición y sabe que el baloncesto es un complemento al que solo puede dedicar las tardes. «Aquí en Extremadura tenemos la capacidad de entrenar perfectamente a este nivel», reivindica. También es defensor de desarrollar al canterano local, «aunque el modelo esté cambiando con la llegada de las academias». De momento, los resultados le están dando la razón.